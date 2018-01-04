مشيمة الأغنام لتجميل النجمات!

القاهرة (الاتحاد)

ابتكرت معالجة كورية جنوبية طريقة جديدة لإضفاء نضارة خاصة على الوجوه، فحسب موقع dailymail تلجأ هذه المعالجة إلى التربيت القوي على الوجه والإبر، بالإضافة إلى دهن الوجه بمشيمة الغنم ووضعه تحت أشعة ضوئية قوية تأخذ تجميل أوجه إلى مستوى جديد، لتعيد الوجوه إلى صفائه بعد 90 دقيقة من الاهتمام المتواصل.. أما ما يثير الدهشة هو أن المعالجة لاقت شعبية بين نجمات هوليوود مثل جنيفر أنيستون وبيونسي وكيم كارداشيان اللاتي أكدن بأنها تمنح بشرة كريستالية متوهجة.

وتكلف المعالجة بين 100 إلى 350 جنيه إسترلينياً، وتتكون من 12 خطوة بعيدة كل البعد عن الروتين البسيط الذي لا تزال غالبيتنا تستخدمه في الأعياد.

وتتضمن الخطوة الأولى التنظيف المزدوج بمنظف مضاد للأكسدة يحتوي على الخلايا الجذعية المستخرجة مشيمة الأغنام ومستخرج الكيوي لإزالة أي رائحة غير مستحبة، وتعتمد الثانية على تقشير البشرة لتحفيز الكولاجين، في حين تتضمن الثالثة جهاز الديرمارول المزود بإبر صغيرة تصل إلى أعماق البشرة.

وتتمثل الرابعة في القناع الورقي، والذي لاقى شهرة كبيرة من قبل عارضات فيكتوريا سيكريت لفوائده المرطبة للبشرة، بينما يوضع الوجه كخطوة خامسة داخل جهاز إضاءة حمراء تخترق البشرة لمكافحة الشيخوخة وتعزيز الكولاجين، كما تتوافر بالضوء الأزرق لعلاج حب الشباب. وتتواصل الخطوات العديدة بين السيرم المالئ للتجاعيد وسيرم الخلايا الجذعية المركزة من مشيمة الأغنام أيضا، ثم الواقي من الشمس، وحتى الخطوة الثانية عشرة.