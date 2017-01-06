أميركا.. علامة كاملة إلى النهائي

بيرث (أ ف ب)

أنهت إسبانيا مشاركتها في كأس هوبمان المختلطة للتنس في مدينة بيرث الأسترالية، بفوز هامشي على التشيك 2-1 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وحسمت بطاقة التأهل في هذه المجموعة لصالح الولايات المتحدة بعد فوزها في الجولة الثانية على إسبانيا 3-صفر، مستفيدة من خسارة أستراليا المضيفة أمام التشيك 1-2، وأنهت الولايات المتحدة الدور الأول بعلامة كاملة، بفوزها على أستراليا 2-1.

واختتمت إسبانيا حاملة اللقب أربع مرات مشاركتها بالفوز على التشيك التي تقدمت بعد تغلب لوسي هراديسكا على لارا اروابارينا 6-4 و6-4، قبل أن يدرك فيليسانو لوبيز التعادل على حساب ادم بافلاسيك 7-6 (7-5) و6-4.

وحسمت إسبانيا التي فازت في الجولة الأولى على أستراليا 2-1، المواجهة بعدما خرج لوبيز واروابارينا فائزين من مباراة الزوجي ضد بافلاسيك وهراديسكا 4-2 و4-1، علما بان مباريات الزوجي تقام وفق صيغة «فاست فور» التي تعد أقصر من المباريات التقليدية وأسرع منها، ويتطلب الفوز في مجموعاتها أربعة أشواط بدلا من ستة.

وأنهت الولايات المتحدة دور المجموعات بعلامة كاملة بعدما حققت انتصارها الثالث على التوالي بتغلبها على أستراليا المضيفة 2-1.

وتقدمت الولايات المتحدة، الباحثة عن تعزيز رقمها القياسي من خلال إحراز اللقب للمرة السابعة (أخرها عام 2011)، عبر جاك سوك الذي تغلب على نيك كيريوس 6-2 و6-2، ثم عادلت داريا جافريلوفا لأصحاب الأرض بفوزها على كوكو فانديفيجيه 6-3 و4-6 و7-5.

وحسمت الولايات المتحدة، التي استحقت بلوغ النهائي للمرة الثانية عشرة في تاريخها (آخرها عام 2015 حين خسرت أمام بولندا)، المواجهة دون أن تخوض مباراة الزوجي التي اعتبرت فيها أستراليا خاسرة صفر-4 وصفر-4 بعد انسحاب كيريوس بسبب إصابة في ركبته اليسرى. وبعدما ضمنت الولايات المتحدة بطاقة المجموعة الثانية، تلتقي فرنسا وسويسرا اليوم في مباراة فاصلة على بطاقة المجموعة الأولى، يلاقي الفائز فيها المنتخب الأميركي في النهائي المقرر غدا.

وكأس هوبمان هي إحدى الدورات التي تقام استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى التي تقام في ملبورن بين 16 يناير و29 منه.