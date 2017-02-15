أبوظبي (الاتحاد)

يسدل اليوم الستار عن فعاليات بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيول، التي انطلقت السبت الماضي على ميدان قفز الحواجز العشبي بنادي أبوظبي للفروسية، وتنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية.

وتستهل فعاليات ختام البطولة في الساعة الثالثة من عصر اليوم بالقسم «ب» ضمن الشوط التاسع المخصص للفحول عمر 4 – 7 سنوات، يليه القسم «ج»، ثم الشوط العاشر المخصص للفحول عمر 8 سنوات وما فوق، وسيكون مسك الختام بمنافسات البطولات الست وهي بطولة المهرات بعمر سنة واحدة وبطولة المهرات، ثم بطولة الأفراس تليها بطولة الأمهار بعمر سنة واحدة، وبطولة الأمهار ثم بطولة الفحول.

وحققت خيول مربط عجمان ثنائية خلال فعاليات اليوم الثالث للبطولة التي أقيمت أول أمس، حيث تصدرت اثنين من 5 أشوط، فيما حقق المهر «هاتش الغندور» لمربط هنايا 93.5 نقطة كأعلى عدد من النقاط خلال اليوم.

وتميز القسم «ج» ضمن الشوط الرابع المخصص للأفراس عمر 4 -9 سنوات، بوفرة عددية ونوعية من الخيول الرائعة، حيث حصلت صاحبة المركز الـ19 على معدل 90 نقطة.