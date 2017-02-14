الشارقة يضع اللمسات النهائية لـ «الجائزة الكبرى»

الشارقة (الاتحاد)

عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للجائزة الكبرى «الشارقة 2017»، والتي ستنطلق بعد غد بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة أفضل 18 لاعباً في العالم، من بينهم الأستاذ الدولي سالم عبدالرحمن، اجتماعاً مهماً برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، رئيس النادي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وبحضور أعضاء اللجنة عمران عبد الله النعيمي ومهدي عبد الرحيم وزكية المشرخ ورجائي السوسي، حيث تم خلاله مناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال الوفود ضيوف البطولة واللاعبين، والاستعدادات الخاصة بحفل الافتتاح، وتوجيه الدعوات للقادة الرياضيين بالدولة، حيث يتوقع وصول رئيس الاتحاد الدولي وعدد من مرافقيه غد الخميس، كما يتوقع وصول عدد من مسؤولي الشطرنج العالمي أيضاً.

من ناحية أخرى، احتفى نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بأبنائه أصحاب الإنجازات الدوليّة في بطولة آسيا الغربية للناشئين، والتي اختتمت منافساتها الشهر الماضي في مدينة العين، وشارك فيها 160 لاعباً ولاعبة مثلوا 14 دولة آسيوية هي الإمارات الهند وقيرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وسريلانكا وإيران والعراق وسلطنة عُمان والكويت وسوريا ولبنان وفلسطين.

وأقيم الحفل برعاية الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس النادي، وبحضور عبدالعزيز بلحيف النعيمي نائب الرئيس رئيس الجهاز الفني، ورجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي للنادي.

وتم تكريم 5 لاعبين، يتقدمهم المرشح الأستاذ الاتحادي خالد طارق الطاهر حامل ذهبية فئة تحت 10 سنوات للكلاسيك، وعبد الرحمن محمد الطاهر صاحب فضية فئة تحت 10 سنوات للشطرنج السريع، واللاعب الناشئ سعيد طارق الطاهر صاحب فضية فئة تحت 18 سنة للشطرنج السريع أيضاً، والصاعد عبد الله يحيى الحمادي الحاصل على برونزية فئة تحت 10 سنوات للشطرنج الخاطف، وسعود جابر الزرعوني الحاصل على برونزية فئة تحت 8 سنوات للشطرنج السريع، كما ضمت قائمة المكرمين مدربي النادي ديمتري كوماروف وإحسان جواد وصهيب العكلة.