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يوجد للمرة الثامنة في البطولة

تايجر وودز يعود لـ«دبي ديزرت كلاسيك»
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تاريخ النشر: الجمعة 06 يناير 2017

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الجولف في دبي، عن مشاركة الأسطورة الأميركي تايجر وودز في النسخة 28 لبطولة دبي ديزرت كلاسيك للجولف، التي تقام على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف في دبي، من 2 إلى 5 فبراير المقبل.

وجاء تأكيد مشاركة اللاعب الذي حصد لقب البطولة مرتين عامي 2006 و2008، ليعود للمرة الثامنة إلى البطولة التي يمتلك فيها سجلاً رائعاً بواقع 92 ضربة تحت المعدل في مشاركاته السابقة.

وغاب وودز لمدة 15 شهراً بسبب الإصابة التي تعرّض لها في الظهر، لكنه دشن عودة قوية الموسم الحالي، وسيوجد في سلسلة من البطولات منها دبي التي يستأنف من خلالها «أيقونة» الجولف، مسيرته التي تحظى باهتمام عالمي واسع نظراً إلى المكانة التي يتميز بها، وجاء اختياره للمشاركة في بطولة دبي ديزرت كلاسيك، للعلاقة التي تربطه بالإمارات ودبي تحديداً.

ونجح وودز البالغ (41 سنة)، أن يصبح رمزاً للعبة في مسيرته الاحترافية التي انطلقت عام 1996، وحصد خلالها 14 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، و79 لقباً في الجولة الأميركية، و40 لقباً في الجولة الأوروبية وعدداً من الألقاب الأخرى في جولات مختلفة حول العالم.

وعبر عن تطلعه للعودة للمشاركة في البطولة، وقال: أستمتع دائماً باللعب في دبي، من الرائع أن تشاهد التطور الذي وصلت إليه دبي منذ بدأت بالمشاركة هنا عام 2001، لديَّ ذكريات مميزة بحصد اللقب عامي 2006 و2008، كما أتذكر تسجيل 64 ضربة في ثلاث جولات متتالية لكنّ جولتان فقط احتُسبتا لأن واحدة منهما كانت في تحدي البرو-أم، وهو العام الذي حصلت فيه على المركز الثاني في 2001، خلف توماس بورين، لكن نجحتُ لاحقاً في تدوين اسمي في سجل الأبطال. ... المزيد
     
 

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