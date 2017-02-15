سلة البداية بين «الرياضي» و «الفراعنة»

علي معالي (دبي)

أعلنت اللجنة المنظمة لدولية دبي في نسختها الـ 28 لكرة السلة عن الفرق المشاركة، والتي وصلت إلى 8، في البطولة التي تنطلق الجمعة المقبلة على صالة النادي الأهلي تحت رعاية الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وتستمر حتى 25 من الشهر الجاري.

تم تقسيم الفرق المشاركة بعد اعتذار النصر الليبي إلى مجموعتين تضم الأولى الحكمة والرياضي اللبنانيين ومنتخب مصر وفريق بال أبوف الأميركي، وتضم المجموعة الثانية: الأهلي الإماراتي، هومنتمن اللبناني وسلا المغربي ومايتي سبورت الفلبيني.

وتم الإعلان عن مباريات اليوم الأول، حيث تقام مباراتان، الأولى بين الرياضي ومنتخب مصر في السابعة مساء، والثانية تجمع الأهلي مع مايتي سبورت.

وعبر اللواء «م» إسماعيل القرقاوي عن سعادته باستمرار هذه البطولة التاريخية، مؤكداً أنهم في اللجنة المنظمة إلى استقطاب أقوى الفرق، وما تشهده النسخة 28 سيكون مختلفاً كثيراً عن بطولات سابقة لوجود فرق لها وزنها الكبير في المنطقة العربية وآسيا بشكل عام، خاصة الثلاثي اللبناني الرياضي والحكمة والهومنتمن، إضافة إلى المنتخب المصري وفريق سلا المغربي ومعهم مايتي سبورت الفلبيني الذي يضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين المحترفين أصحاب المواهب الكبيرة.