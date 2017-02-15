«الطائرة الشاطئية».. أقلعت واختفت!

أسامة أحمد (دبي)

متى تعود الطائرة الشاطئية بعد أن أقلعت لكنها لم تعد منذ 3 سنوات؟ سؤال يبحث عن إجابة وضعته «الاتحاد» أمام أهل الشأن، وخصوصاً أن اتحاد الطائرة سبق أن استضاف إحدى جولات كأس العالم في دبي، بينما نظمت عجمان بطولة الخليج، وخصوصاً أن الكل توقع استمرار النشاط بإقامة جولات محلية وعدم الاعتذار عن البطولات الخليجية وتكوين منتخب لأجل الوجود في البطولات الخليجية وغيرها.

وأكد مبارك حارب زويد، عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة، رئيس لجنة الطائرة الشاطئية، أنه لا يريد التحدث عن السنوات الماضية لأن المجلس الجديد للاتحاد استلم المهمة يونيو الماضي.

وأشار زويد إلى أن نشاط الطائرة الشاطئية كان يقتصر على المنتخبات بإقامة جولات محلية لـ «أبيض» الطائرة الشاطئية والمشاركة في بطولات الخليج.

وقال: لجنة الطائرة الشاطئية تعمل حالياً على عودة اللعبة باعتماد منتخب الطائرة الشاطئية ووضع برنامج له من أجل المشاركات الخارجية المقبلة تحت إشراف المدرب منير عبوشي.