محمد بن ثعلوب يطمئن على ترتيبات «المصارعة والجودو»

أبوظبي (الاتحاد)

اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينج، أمس الأول، على ترتيبات الاتحاد للمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، والذي يمثل استمراراً للنجاحات التي تحققت في الفعاليات الماضية، وسجل خلالها الاتحاد حضوراً مميزاً دعماً لجهود مجلس أبوظبي الرياضي، بجانب جهود المجالس والاتحادات والأندية الرياضية على مستوى الدولة.

وقال محمد بن ثعلوب، عقب جولته في صالة التدريبات الرئيسية بمقر الاتحاد في أبوظبي: المبادرة تستحق مساهمة قطاعات المجتمع كافة، تجاوباً مع مثل هذه الأحداث الرياضية المجتمعية، التي تسهم في خلق أجيال من شأنها أن تسهم في بناء وطنها، وإعلاء رايته، ويكون قادراً على مواجهة التحديات في مختلف المجالات، ونأمل أن يسارع الجميع للمساهمة في هذه الاحتفالية التي تسقط فيها حسابات الربح والخسارة، فالكل فائز في هذه المناسبة الوطنية الرياضية، التي تجمع فئات المجتمع، خاصة النشء، الذين يمثلون المستقبل.

وأشاد بالتجاوب المستمر من قطاع الشباب والرياضة على مستوى الدولة بهذه المناسبة المجتمعية الرياضية الاحتفالية، التي تجسد أروع صور الوفاء للقيادة الرشيدة، التي قدمت الكثير للرياضة والرياضيين الذين تسابقوا في دعم الاحتفالية، التي تمثل رسالة للعالم، وتؤكد على أهمية ممارسة الرياضة بصفة مستمرة، لدورها البارز في تنظيم الحياة اليومية لأفراد الأسرة كافة، وعلينا أن نجعل الممارسة الرياضية أسلوب حياتنا اليومية للحفاظ على صحتنا، وعلينا جميعاً أن نعمل لنسهم في التثقيف الرياضي بأهمية الرياضة.

ووجه بالإعداد الجيد لختام بطولة دوري آيبيك للجودو على مستوى الفردي التي ستقام نهاية فبراير الحالي بصالة الاتحاد بمنطقة المشرف، بعد النجاح الذي حققته بطولة دوري الفرق التي اختتمت مؤخراً، والتي أسفرت عن فوز الجزيرة باللقب، للموسم الخامس على التوالي.