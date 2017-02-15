80 فعالية في اليوم الرياضي الوطني من الشروق إلى الغروب بدبي

مراد المصري (دبي)

كشف مجلس دبي الرياضي عن برنامج فعاليات النسخة الثانية من اليوم الرياضي الوطني المقرر غداً، وأعلن عن إقامة 80 فعالية متنوعة لمختلف الأعمار والجنسيات تبدأ من شروق يوم غد وحتى الغروب، بتنظيم من 46 دائرة ومؤسسة وشركة وجامعة ونادٍ وجهة حكومية وخاصة، مع وجود العديد من المبادرات الفردية أيضاً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بمقر المجلس، وتحدث فيه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، رئيس الفريق التنفيذي للجنة اليوم الرياضي الوطني، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، واللواء محمد سعيد المري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من مديري الإدارات بالمجلس وأعضاء فريق العمل المكلف بمتابعة الاستعدادات لتنظيم الحدث في دبي، وعدد من ممثلي الجهات التي تنظم فعاليات الحدث، بالإضافة إلى منتسبي مجلس دبي الرياضي.

ونقل اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني، وأعضاء اللجنة وفريق العمل التنفيذي إلى الحضور، وقال: المبادرة الكريمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تضعنا في تحدٍ مستمر مع أنفسنا لتقديم كل ما يخدمها من أفكار ومقترحات بناءة تصب في خدمة هذا الحدث النبيل الذي يجمع فئات المجتمع كافة تحت شعار واحد وهدف واحد».

وأضاف: لمسنا جميعاً حجم التفاعل الكبير مع المبادرة من خلال ما قمنا به من زيارات ميدانية طوال الفترة الماضية لمؤسسات وهيئات وجهات اتحادية وحكومية واجتماعية وخاصة، أبدوا جميعاً استعدادهم التام لتوفير أوجه الدعم والاهتمام كافة للحدث، مقدرين ما يحمله من أهداف سامية وغايات نبيلة موجهة لكل فئات المجتمع دون استثناء تحت شعار «الإمارات تجمعنا».