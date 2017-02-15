كورنيش القواسم يدشن الأنشطة والتحدي في جبل جيس

سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)

كشف المقدم فهد عبد الله بن جمعة الطنيجي، منسق عام الفعاليات في رأس الخيمة، عن تنظيم 102 فعالية يوم غدٍ على كورنيش القواسم والكثير من المقرات الأخرى في الإمارة خلال اليوم الرياضي الوطني في نسخته الثانية، وذلك بمشاركة واسعة من المؤسسات المختلفة في الإمارة، لأن الحدث يجسد التلاحم الرائع على أرض الوطن، ويمثل رسالة محبة وسلام لكل العالم، كما أنه يهدف لنشر التوعية والثقافة الرياضية.

وقال: الفعاليات الرياضية المتنوعة تراعي التنوع الذي يتيح للجميع الاستمتاع بكل ما يمكن أن يمثل التفاعل المطلوب مع مثل هذه الأحداث الوطنية بمفهومها الشامل.

وامتدح الطنيجي، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي أمس في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، التجاوب الكبير من المؤسسات الوطنية المختلفة والقطاعات الأخرى داخل الإمارة والأندية الرياضية مع البرامج الخاصة بالحدث، حيث يدشن كورنيش القواسم الأنشطة، وسيكون التحدي الكبير في جبل جيس الذي يستضيف فعالية التسلق التي سيشارك فيها أبطال عالميون.

وقال: الترتيبات الجارية تتيح تحقيق درجة النجاح المطلوبة وتقديم الفعاليات بالصورة المثالية، في ظل توقعات بحضور جماهيري كبير في الأماكن التي ستشهد انطلاق الفعاليات المقررة.

بدوره، أكد حمد المزروعي، من هواة التسلق والمغامرة، وصول عدد المشاركين في الفعاليات المقررة في جبل جيس إلى نحو 60 لخوض التحدي الذي ينتظرهم بالتنقل بين القمم الجبلية في أجواء من الإثارة والمتعة، خصوصاً أن منطقة جبل جيس أصبحت تجذب آلاف السياح الأجانب بطبيعتها الساحرة التي تمثل هدفاً لهواة المتعة والتحدي.

وأوضح محمد الطويل من إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، أن العميد محمد عبد الله الزعابي، مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، وجه بالمشاركة الفاعلة في البرامج وإبراز الرياضات التي يمارسها أفراد الدفاع المدني حتى تمثل فرصة أمام أفراد المجتمع للاطلاع عليها، موضحاً أن الفعاليات المقررة ستقام على كورنيش القواسم، إلى جانب رصد بعض الجوائز للجمهور من خلال المشاركة على الإجابات الخاصة بالدفاع المدني.

وأشار الرائد أحمد جابر العوضي، رئيس قسم الأنشطة الرياضية في الإدارة العامة لشرطة رأس الخيمة، إلى مشاركة كبيرة من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في البرامج الخاصة بالحدث من خلال فعاليات متنوعة تعبر عن التجاوب مع كل ما يمكن أن يعزز مسيرة التطور والتلاحم الوطني، وذلك في كورنيش القواسم والمراكز التجارية والفنادق.

ونوه إلى المشاركة الإيجابية من الأندية الرياضية في الفعاليات، إلى جانب البرنامج الحافل من نادي الإمارات على نحو يجسد التلاحم والتعايش الذي عرفت به الإمارات، لتصبح نموذجاً يحتذى أمام العالم، وذلك من خلال البرامج المتميزة للجنة الثقافية والاجتماعية بالتعاون مع النادي العلمي برأس الخيمة.