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تستهدف 4341 مشاركاً في 12 موقعاً بإمارات الدولة

«الهيئة» تنظم 53 برنامجاً وفعالية في اليوم الرياضي الوطني
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تاريخ النشر: الأربعاء 15 فبراير 2017

دبي (الاتحاد)

كشفت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة النقاب عن تنظيم 53 فعالية وبرنامجاً رياضياً، خلال اليوم الرياضي الوطني المقرر غداً تستهدف 4341 من الشباب والفتيات وأولياء الأمور، ضمن 12 موقعاً مختلفاً في الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، والفجيرة، والغيل، فلج المعلا، ومربح بجانب مبنى الهيئة الرئيسي في دبي.

ويتضمن برامج الهيئة حزمة من البرامج والمسابقات الترفيهية والرياضة بين فرق أولياء الأمور والمنتسبين من الشباب والفتيات، تتمثل في مسابقات التحدي والماراثون، ومسابقة القوس والسهم، ومسابقة نقل إطار السيارة، وسباق الحواجز، وسباق الهرم، ولعبة (‪La melee‬).

كما تتضمن الفعاليات مباريات لكرة قدم، بالإضافة إلى مسابقات حركية ورياضية وترفيهية تنافسية بين الفرق، وكذلك محاضرة توعوية وصحية حول الغذاء السليم واللياقة البدنية، ورحلة بحرية لمشاهدة سباق الزوارق، بالإضافة إلى عدد من الرياضات النسائية المتنوعة كسباق الجري على ممشى المركز وغيره.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، والذي نظمته الهيئة بمقرها أمس بدبي بحضور إبراهيم عبدالملك الأمين العام، وعبدالمحسن الدوسري الأمين العام للشؤون الرياضية، وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد، وناصر الزعابي مدير إدارة الأنشطة الشبابية والثقافية، وعمر خلف نائب رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ فعاليات اليوم الرياضي الوطني بالهيئة، وأعضاء اللجنة المعنية التي شكّلتها الهيئة لهذا الغرض‪.

وأكد عبد الملك أن مبادرة اليوم الرياضي الوطني التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «الإمارات تجمعنا» العام قبل الماضي، ساهمت وإلى حد كبير في نشر مفهوم الثقافة الرياضية المجتمعية والرؤية الاستراتيجية التي تضمنت تعزيز النشاط البدني وجعل الرياضة أسلوب حياة باعتبار أن الإنسان هو الثروة الحقيقية في بناء المجتمع ومحور اهتمام الحكومة التي وضعت الرياضة كأحد مرتكزاتها الاستراتيجية، مثمناً دور القيادة الرشيدة ودعمها للرياضة والرياضيين، واهتمامها بهذا القطاع، والحث على تنميته وتطويره، ومتابعته عن قرب. ... المزيد
     
 

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