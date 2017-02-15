الأزهري يحطم طموحات باين في «تي آر دي 86»

أبوظبي (الاتحاد)

أثبت كريم الأزهري، حامل لقب بطولة كأس «تي آر دي 86» المخصصة للسيارات من طراز واحد في موسميها الأولين، قدرته الفائقة على المنافسة محافظاً على أدائه الرائع خلال السباق الذي أقيم ضمن 6 سباقات على حلبة مرسى ياس.

وسيطر الأزهري على مجريات السباق الأول الذي تصدره بزمن قدره 21 دقيقة و36.418 ثانية، بعد منافسة قوية قدمها جريجوري باين الذي حل ثانياً متأخراً عن الأزهري بفارق ضئيلٍ جداً قدره 0.88 ثانية، وجاء شهاب الفهيم ثالثاً بعد أن أنهى السباق متأخراً عن صاحب المركز الأول بزمن قدره 1.957 ثانية.

ومع انطلاق السباق الثاني من بطولة كأس تي آر دي 86، عاد الأزهري مجدداً ليتفوق على منافسيه ويحتل المركز الأول بزمن قدره 21 دقيقة و46.658 ثانية، فيما حل شهاب الفهيم ثانياً للمرة الأولى خلال الموسم متأخراً عن الأزهري بزمن قدره 1.325 ثانية، واحتل عبد الغفار حسين ثالثاً.

وتصدرت بطولة لامبورجيني بلان بان سوبر تروفيو، التي تستضيفها حلبة مرسى ياس للمرة الأولى الأحداث، وشهدت منافسة محتدمة أسفرت عن احتلال فريق أنطونيللي موتور سبورت المركز الأول بعد أن تفوق على سيارتي فريق إف إف إف ريسينج، اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث بفارق ضئيل قدره 1.8 ثانية.