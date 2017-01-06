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أملاً في دخول المربع الذهبي

منتخبنا والسعودية «كلاكيت ثاني مرة» في «عربية السلة»
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تاريخ النشر: الجمعة 06 يناير 2017

علي معالي(القاهرة)

«كلاكيت ثاني مرة» يلتقي منتخبنا الوطني لكرة السلة في الثامنة من مساء اليوم مع نظيره السعودي في النسخة رقم 22 للبطولة العربية، المقامة برعاية «طيران الإمارات» في القاهرة في مباراة تحمل الكثير من التحديات، واللقاء سباق خليجي خاص بين الطرفين، حيث الفائز منهما يلتقي المنتخب المغربي في المربع الذهبي.

وكانت الخيوط قد تشابكت بشكل كبير بين 3 فرق مع نهاية الدور الأول، حيث أصبحت 3 منتخبات في مركز واحد وهي: منتخبنا والسعودية والبحرين، حيث جمع كل منتخب 7 نقاط من خمس مباريات بالفوز في مباراتين، ولكن فارق الأهداف منح البحرين المركز الثالث، والسعودية الرابع ومنتخبنا الخامس قبل أن يحتل المنتخب الجزائري المركز الأخير.

وبحسب نظام البطولة يتأهل المنتخبان المغربي والمصري مباشرة للمربع الذهبي باحتلالهما المركزين الأول والوصيف، فيما يلتقي صاحب المركز الرابع مع الخامس، والثالث مع السادس، وبذلك يلعب البحرين مع الجزائر في مواجهة آسيوية أفريقية ستكون صعبة على الطرفين، وكان منتخبنا الوطني قد حقق الفوز على الأخضر السعودي قبل يومين في منافسات المجموعة بفارق نقطتين (72 / 70) في المباراة التي شهدت قمة المستوى الخليجي، واليوم ستكون المباراة لها طابعها الخاص، حيث تعتبر تأكيداً لزعامة السلة الخليجية بين فريقين لديهما الكثير من الطموحات ودخول المربع الذهبي.

ويعتمد عبدالحميد إبراهيم مدرب منتخبنا الوطني على مجموعة من لاعبيه أبرزهم محمد مبارك وشقيقه سعيد مبارك وقيس عمر وطلال سالم، خليفة خليل وأحمد عبداللطيف وعمر خالد، ومعهم حميد هاشل ومحمد عبدالله مسعود وخالد خليفة، وحمد يعقوب غابش.

ويعلم الجهاز الفني واللاعبون الكثير عن المنافس كون المباراة معهم كانت من أيام قليلة، وبالطبع تفكير كل لاعب هو البحث عن كيفية تحقيق الفوز على الأخضر السعودي لتأكيد التفوق الإماراتي، حيث كانت المباراة الأخيرة قوية للغاية، وفيها تجلت الروح الكبيرة للاعبينا. ... المزيد
     
 

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