منتخبنا والسعودية «كلاكيت ثاني مرة» في «عربية السلة»

علي معالي(القاهرة)
«كلاكيت ثاني مرة» يلتقي منتخبنا الوطني لكرة السلة في الثامنة من مساء اليوم مع نظيره السعودي في النسخة رقم 22 للبطولة العربية، المقامة برعاية «طيران الإمارات» في القاهرة في مباراة تحمل الكثير من التحديات، واللقاء سباق خليجي خاص بين الطرفين، حيث الفائز منهما يلتقي المنتخب المغربي في المربع الذهبي.
وكانت الخيوط قد تشابكت بشكل كبير بين 3 فرق مع نهاية الدور الأول، حيث أصبحت 3 منتخبات في مركز واحد وهي: منتخبنا والسعودية والبحرين، حيث جمع كل منتخب 7 نقاط من خمس مباريات بالفوز في مباراتين، ولكن فارق الأهداف منح البحرين المركز الثالث، والسعودية الرابع ومنتخبنا الخامس قبل أن يحتل المنتخب الجزائري المركز الأخير.
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ويعتمد عبدالحميد إبراهيم مدرب منتخبنا الوطني على مجموعة من لاعبيه أبرزهم محمد مبارك وشقيقه سعيد مبارك وقيس عمر وطلال سالم، خليفة خليل وأحمد عبداللطيف وعمر خالد، ومعهم حميد هاشل ومحمد عبدالله مسعود وخالد خليفة، وحمد يعقوب غابش.
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