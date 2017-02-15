«معاني» أسطورة النخبة

دبي (الاتحاد)

أسدل الستار على موسم حافل لبطولات الصيد بالصقور، مع إقامة بطولة النخبة الختامية التي جمعت النخبة من الصقارين والطيور رسموا أجمل اللوحات التنافسية في منطقة الروية في دبي، وقدموا أقوى المستويات سعياً لحصد الجوائز الأضخم من نوعها وانتزاع المراكز الأولى، بتنظيم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وتفوق فريق «إف 3» بقيادة الصقار خليفة أحمد مجرن محمد الكندي، ليظفر بثنائية الفئات في المنافسات المخصصة للشيوخ في فئتي الفرخ والجرناس، وذلك باكتساح واضح للمراكز الأولى في الفئتين.

وتألقت صقور «إأف 3» في فئة الفرخ للشيوخ، ونجح خليفة أحمد مجرن الكندي في حصد المراكز الثلاثة الأولى، وجاء «نجوم» بالمركز الأول قاطعاً المسافة بزمن 16.998 ثانية، وهو رقم قياسي على صعيد منافسات البطولة هذا الموسم، وأكمل «أف 3» تفوقه عبر الكندي ليحصد «مزنة» المركز الثاني بزمن 17.273 ثانية، وجاء ثالثاً «مزيون» بزمن 17.275 ثانية.

وفرضت صقور «أف 3» نفسها بقوة في فئة جرناس الشيوخ، وحقق «عريون» بقيادة خليفة أحمد مجرن محمد الكندي المركز الأول قاطعاً المسافة بزمن 17.550 ثانية، وجاء ثانياً «فتنة» بقيادة خليفة الكندي بزمن 17.603 ثانية، وبالمركز الثالث «إيه 19» من «أف 3» بقيادة راشد سعيد سلطان الكندي بزمن 17.645 ثانية.