«نيل عزيز» يقهر الجليد في أولى جولات كأس زايد

سانت مورتيز (الاتحاد)

توج الجواد السويسري «نيل عزيز» لاورس ايشباخر، بإشراف فرانشيسكا ايشياخر وبقيادة فاكلاف جانسك، بطلاً لسباق الجولة الأولى من كأس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «قوائم»، لمسافة 1600 متر، والذي أقيم أمس الأول بميدان بحيرة سانت مورتيز المتجمدة في سويسرا، تحت مظلة النسخة التاسعة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبلغ إجمالي جوائزه المالية 35 ألف يورو «38.500 فرنك سويسري»، بمشاركة نخبة من الخيول العربية الأصيلة وعلى صهواتها نخبة من الفرسان المحترفين.

وأقيم السباق على بحيرة متجمدة بين الجبال السويسرية، يتراوح عمقها ما بين 150 إلى 200 متر، فيما يصل عمق الجليد إلى 60 سنتيمتراً، حيث ترتدي الخيول أحذية خاصة منعاً للانزلاق، وتصدر خبر السباق أكبر الصحف في سويسرا لأهميته. وحظيت الجولة الأولى من المهرجان بإقبال جماهيري كبير، حيث احتشد أكثر من 15 ألفاً لمتابعة فعاليات المهرجان، كما حقق السباق نجاحاً باهراً ورائعاً من ناحية الاهتمام الإعلامي للصحف المتخصصة في سباقات الخيل التي أفردت له مساحات واسعة للحديث عن الخيول العربية، واهتمام الإمارات بهذه الشريحة من الخيول. واجتمع للسباق المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، 8 خيول من فرنسا وبولندا والبلد المضيف سويسرا، وتركزت الأنظار نحو «علي بابا ديل سول» البالغ من العمر 12 عاماً، وحامل اللقب مرتين في 2014 و2015 بإشراف المدربة الهولندية كارين فان دين بوس.

وجاء السباق قوياً، وتصدر في البداية «اثليت ديل سول» المتخصص في هذه المسافة إلى جانب رفيق إسطبله «علي بابا ديل سول»، فيما كانت بقية الخيول الأخرى تحاول إيجاد مكانة لها في صفوف المقدمة، بينما آثر الفارس فاكلاف جانسك، لجم خيله المتطور «نيل عزيز» في الوسط.

وعند وصول الخيول إلى اللفة الأخيرة المؤدية إلى عمق المستقيم، قام الفارس فاكلاف برفع وتيرة جواده «نيل عزيز» الذي بدأ يتخطى منافسيه الواحد تلو الآخر قبل أن يسجل الانطلاقة النهائية ليتفوق بفارق 5 أطوال بالتمام والكمال عن أقرب منافسيه.