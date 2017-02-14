أكثر 7 أخطار تهدد بفناء العالم

الاتحاد نت

تحفل الكثير من روايات الخيال العلمي بحديثٍ مطولٍ حول تهديداتٍ قد تؤدي بشكل ما إلى فناء العالم.

ومع أن هذه التصورات الروائية تلقى رفضاً من جانب كثيرين يعتبرون أنها محض مبالغات، فإن هناك باحثين يقولون إن الأمر ليس خيالاً مفرطاً كما يبدو.

بعض هؤلاء الباحثين أجروا دراسة بجامعة «كمبريدج» البريطانية، خلصت -كما قالت صحيفة «ديلي ميل»- إلى وضع قائمة تتضمن أكثر 7 تهديدات قد تمثل خطراً على وجود الإنسانية.

1- الذكاء الاصطناعي:

تبدو البشرية إزاء مستقبل مفعم بالشكوك والمخاوف في ضوء التطور التكنولوجي، الذي قاد لظهور برامج حاسوبية قادرة على التفكير بنفسها والتكيف مع البيئة المحيطة. ورغم أن تطبيقات هذه البرامج ما تزال مفيدة حتى الآن للإنسان، من قبيل المركبات ذاتية القيادة والمساعدين الرقميين مثل «سيري» و«كورتانا» و«غوغل ناو» وغيرها، فإنها قد تهدد وجود البشر في يومٍ ما إذا تُركت لتتطور دون ضوابط.