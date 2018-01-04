دواء للعمى بـ850 ألف دولار فقط!

أ ف ب

سيباع عقار معالج للانحلال الوراثي لشبكية العين الذي قد يؤدي للعمى التام، بمبلغ 850 ألف دولار، ليكون واحدا من أغلى الأدوية في العالم.



وتقول شركة "سبارك ثيرابوتيكز" للتكنولوجيا الحيوية إن دواء "لوكستورنا"، الذي تصنعه، يُعطى مرة واحدة.



وستكون تكلفته 435 ألف دولار عن كل عين، أي إن السعر النهائي سيبقى دون مستوى مليون دولار الذي كان محددا في السابق، حين نال العقار موافقة السلطات الطبية الأميركية في منتصف ديسمبر.



يأتي ذلك في ظل النقاش الدائر في الولايات المتحدة حول ارتفاع تكاليف العلاجات الجديدة.

وتحسبا لأي انتقاد، تعهّدت الشركة بأن تردّ ثمن الدواء لأي شخص مريض يتناوله ولا يشفى، وستطلب أيضا من السلطات الموافَقة على بيعه بالتقسيط.

