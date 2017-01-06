25 قارباً تتنافس على «كأس آل مكتوم» للتجديف

دبي (الاتحاد)
تتجه أنظار عشاق الرياضات البحرية التراثية إلى جزيرة نخلة جميرا، التي تحتضن اليوم منافسات سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، أغلى بطولات موسم التجديف التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الرياضي 2016-2017.
ويحمل السباق المرتقب رقم النسخة 20، مما يبرهن على مدي حرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على الإيفاء بالتزامه في تطوير الموروث الحضاري، حيث ظل الحدث موعداً ثابتاً ينتظره محبو رياضة التجديف كل عام، لأنه يعتبر بطولة ذات مذاق خاص ومتفرد، حيث أقيمت النسخة الأولي عام 1998، وتوج باللقب وقتها القارب (الباز) بقيادة النوخذة أحمد النوبي سعيد بطلاً بجدارة واستحقاق، وذهب لقب النسخة الـ19 التي أقيمت العام الماضي إلى طاقم القارب (تكرير 15).
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ينطلق السباق عند الساعة الثالثة عصراً من عمق جزيرة نخلة جميرا باتجاه خط النهاية قبالة الميناء السياحي في المسار المعتاد، والذي أقيمت عليه جميع سباقات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً في الموسم الحالي والمواسم الماضية، حيث يبلغ طول المسافة 3 كلم.
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