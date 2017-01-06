25 قارباً تتنافس على «كأس آل مكتوم» للتجديف

دبي (الاتحاد)

تتجه أنظار عشاق الرياضات البحرية التراثية إلى جزيرة نخلة جميرا، التي تحتضن اليوم منافسات سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، أغلى بطولات موسم التجديف التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الرياضي 2016-2017.

ويحمل السباق المرتقب رقم النسخة 20، مما يبرهن على مدي حرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على الإيفاء بالتزامه في تطوير الموروث الحضاري، حيث ظل الحدث موعداً ثابتاً ينتظره محبو رياضة التجديف كل عام، لأنه يعتبر بطولة ذات مذاق خاص ومتفرد، حيث أقيمت النسخة الأولي عام 1998، وتوج باللقب وقتها القارب (الباز) بقيادة النوخذة أحمد النوبي سعيد بطلاً بجدارة واستحقاق، وذهب لقب النسخة الـ19 التي أقيمت العام الماضي إلى طاقم القارب (تكرير 15).

ويعتبر الحدث من أعرق البطولات والمسابقات التراثية الرياضية البحرية، والتي تجمع النخبة والأقوياء في هذه الرياضة، وتعكس مدى ارتباط أهل الإمارات بماضي الآباء والأجداد، وسجلت المنافسات تطوراً مستمراً، وزيادة مطردة في عدد القوارب، فقد بدأت السباقات بعدد محدود وصل في السباق الأول عام 1997 إلى 15 قارباً، بينما تجاوز العدد في الموسم الحالي 2016-2017 عدد خمسين قارباً، تم اختيار 25 قارباً، حسب ترتيب تلك القوارب في منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والتي شهدت إقامة جولتين.

ينطلق السباق عند الساعة الثالثة عصراً من عمق جزيرة نخلة جميرا باتجاه خط النهاية قبالة الميناء السياحي في المسار المعتاد، والذي أقيمت عليه جميع سباقات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً في الموسم الحالي والمواسم الماضية، حيث يبلغ طول المسافة 3 كلم.