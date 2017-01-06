«صعود التل» ختام المتعة والإثارة الليلة

الغربية (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية من بطولة صعود تل مرعب لسيارات الدفع الرباعي، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان «ليوا - تل مرعب 2017» الرياضي، في آخر يوم من المهرجان واللوحة الختامية لتسعة أيام عاشها رواد التل من المتعة والإثارة، في ظل العديد من البطولات والتحديات المختلفة.

وتتجه أنظار الباحثين عن المغامرة والتحدي إلى التل الأسطوري اليوم، لمتابعة المنافسة القوية والمنتظرة بين المشاركين في منافسات صعود التل والسعي لكسر توقيت الصعود في آخر فئتين للبطولة اليوم.

ومن المتوقع مشاركة ما يزيد على خمسين سيارة من مختلف أنحاء الخليج العربي في تحدي صعود أعلى كثيب رملي في المنطقة والذي يصل طوله إلى 300 متر مع زاوية انحدار فريدة من نوعها، وصنعت بعوامل طبيعية ومن دون أي تدخلات صناعية، فالطبيعة هي ما حبا بها الله سبحانه وتعالى أجواء وتضاريس ومناخ منطقة تل مرعب.

تنطلق منافسة صعود التل أو ضرب التل بأربع فئات مختلفة هي فئة 6 سلندر جير عادي، فئة 6 سلندر مزود، 8 سنلدر جير عادي و8 سلندر مزود، وستكون المنافسة على المركز الأول ومحاولة تحقيق أفضل زمن في كل فئة، ومن المعروف أن منافسات صعود التل قد بدأت بالتدريبات والتمارين للمشاركين والمتسابقين منذ أول أيام المهرجان، حيث استمرت التدريبات مكثفة ويومية لمحبي وهواة هذه الفئة، وتحت العلم بالنسبة للجنة التنظيمية لمن يرغب في القيام بتجربة صعود التل خلال الأيام الماضية.