إطلاق «الإمارات- أبوظبي» للدراجات الهوائية

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

كشف أمس الأول النقاب رسمياً عن فريق (الإمارات ـ أبوظبي) للمحترفين للدراجات الهوائية الذي يشارك في أنشطة وسباقات الاتحاد الدولي لهذه الرياضة، اعتباراً من العام الحالي، ليكون بذلك الفريق الأول من نوعه في المنطقة، وهو مملوك لشركة وطنية يرأس مجلس إدارتها مطر سهيل اليبهوني الذي يترأس في الوقت نفسه مجلس إدارة الفريق.

ويضم الفريق 25 دراجاً، يتقدمهم السداسي روي كوستا (بطل العالم – فلورنسا 2013)، ماتتيتش موهوريتش (بطل العالم للشباب، 2012 وبطل العالم 2013 تحت سن 23 عاماً )، لويس مينيتيش (صاحب الميدالية الفضية لبطولة تحت سن 23 عاماً لعام 2013 في فلورنسا وصاحب المركز الثامن لطواف فرنسا 2016)، فيليبو غانا (بطل العالم 2016 لبطولة المطاردة الفردية على المضمار) واندريا جارديني (بطل المرحلة الأولى لطواف أبوظبي 2015)، والدراج الإماراتي يوسف ميرزا الذي باختياره للفريق يبدأ مرحلة جديدة في مشواره كدراج مع نخبة من المحترفين العالميين.

جاء الإعلان عن إطلاق الفريق في مؤتمر صحفي عقد بفندق سانت ريجييس كورنيش أبوظبي، بحضور مطر اليبهوني رئيس مجلس إدارة الفريق، وجوسيبي ساروني المدير العام للفريق، ومارو جيانتي ممثل مشروع فريق «الإمارات - أبوظبي» للدراجات الهوائية، إلى جانب دراجي الفريق النخبة في العالم.

ويشرف على الفريق الذي اشترته الشركة الوطنية، حيث كان يعرف بـ(لامبري)، الدراج الإيطالي السابق جوزيبي ساروني صاحب الإنجازات الكبيرة في سباقات الدراجات الهوائية العالمية، لقيادة الفريق لتقديم عروض مميزة ضمن الجولات العالمية للاتحاد الدولي والترويج لأبوظبي والدولة بصفة عامة على الصعيد العالمي، بجانب المساهمة بدعم خطط نشر وتشجيع ثقافة ممارسة رياضات الدراجات الهوائية على المستوى المحلي، حيث ساهم مارو جيانتي- الدراج الإيطالي المحترف السابق الذي عمل مديراً لفريق «سونير دوفال برودير» للدراجات الهوائية خلال الفترة 2004-2011، بتشكيل الفريق عبر استشارته الاستراتيجية التي أوصت بالدخول بشراكة فاعلة وتمثيل الإمارات في عالم سباقات الدراجات الهوائية للمحترفين.