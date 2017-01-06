انضمام المجالس الرياضية لـ «الأولمبية».. انطلاقة جديدة

رضا سليم (دبي)

شهدت الساحة الرياضية، ردود فعل واسعة لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بدعوة المجالس الرياضية لعضوية اللجنة لدورها البارز في دعم الحركة الأولمبية الوطنية، ما أسهم بصورة واضحة في الوصول إلى تلك المرحلة المتقدمة التي تعيشها رياضة الإمارات على الصعد كافة.

وجاءت الدعوة خلال اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، والتي أعيد فيها انتخاب سموه لدورة جديدة تمتد حتى أولمبياد طوكيو 2020، وأشاد الرياضيون والمجالس الرياضية بتوجيهات سموه، مؤكدين أنها نابعة من الدور الذي تلعبه المجالس في خدمة رياضة الإمارات.

واتفق الجميع على أن رؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في حضور ممثلين للمجالس الرياضية في اللجنة الأولمبية يربط العمل بين مشروعات اللجنة والمجالس. وأكد إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، أن دخول المجالس الرياضية لعضوية اللجنة الأولمبية إضافة جديدة، خاصة أن المجالس شركاء استراتيجيون، ودورهم كبير في تطوير الحركة الرياضية، ونحن في الهيئة لدينا ممثلون من المجالس، وهو ما يدعم الحركة الرياضية ويحسن إدارة الرياضة بين الحكومة الاتحادية واللجنة الأولمبية والحكومة المحلية، التي تسخر موازنات جيدة ولها دور كبير في استضافة أحداث رياضية كبيرة، والقرار يفعل التناغم وتحقيق رؤية الدولة والأهداف الاستراتيجية الخاصة بقطاع الرياضة.

وأضاف: وجود ممثلين من المجالس الرياضة في غرفة اتخاذ القرار، باللجنة الأولمبية يكون له دور كبير، ومشاركة المجالس في إعداد الخطط الاستراتيجية للجنة أو الهيئة أمر مهم لأن عطاءها كبير على الأرض في دعم الأندية واستضافة الأحداث الرياضية، ودورهم مكمل للجنة والهيئة، مشيرا إلى أن الرياضة قائمة على 3 عناصر، هي الهيئة واللجنة والمجالس وأعتقد أن الحلقة اكتملت، ونأمل أن يكون له مردود واسع على الرياضة الإماراتية.