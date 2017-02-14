محمد بن راشد: الإمارات تحرص على تقديم المساعدة الفنية والخبرات البشرية للدول الصديقة

دبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فندق النسيم في مدينة جميرا، أمس، فخامة الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا الذي وجه دعوة رسمية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لزيارة كوناكري، وقبلها سموه شاكراً، ووعد بتلبية الدعوة في الوقت المناسب.

وتبادل سموه والرئيس الضيف الحديث حول الوسائل المتاحة لتعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وغينيا، وبناء شراكة استثمارية في مجالات الطاقة النظيفة المولدة من الأنهار التي تزخر بها غينيا وإفريقيا عموماً والمعادن والبنى التحتية، وغيرها من القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية.

ورحب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتقديم الخبرة والمشورة إلى غينيا خاصة والدولة الإفريقية عموماً، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات لا تألو جهداً من أجل تعزيز علاقاتها مع مختلف الدول الصديقة، ومد يد المساعدة الفنية والخبرات البشرية للدول التي تحتاج إلى ذلك.

من جهته، أشاد فخامة الرئيس الغيني بدور شركة «طيران الإمارات» في بناء جسور التواصل الحضاري والثقافي والسياحي بين الإمارات وغينيا من خلال الرحلات الجوية التي تربط مطارات دبي ومطار كوناكري، وتزيد من حركة التبادل التجاري، وعدد المسافرين من وإلى البلدين.

وأشار إلى أهمية الاستثمارات الإماراتية في بلاده، خاصة استثمارات شركة «مبادلة» التي تبلغ نحو خمسة مليارات دولار، وأثرها الإيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني لغينيا، وخلق فرص عمل جديدة لشبابها، وتحقيق الفائدة المرجوة للطرفين.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وخليفة سعيد سليمان المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، والوفد المرافق للرئيس الضيف.