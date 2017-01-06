ليلى المرزوقي تحلق بلقب تحدي «الإسطبلات الخاصة»

دبي (الاتحاد)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أمس بمدينة دبي الدولية للقدرة، سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 100 كلم ضمن فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، بمشاركة 300 فارس وفارسة يمثلون مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

كما شهد السباق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وعدد كبير من المسؤولين وجمهور كبير من عشاق الفروسية.

وتألقت خيول إسطبلات الكمدة التي هيمن فرسانها على المركزين الأول والثاني، بعد أن توجت الفارسة ليلى محمد عبيد المرزوقي بلقب السباق، فيما حل زميلها أحمد صالح الشحي في المركز الثاني، ومنح الفارس عبدالله غانم المري إسطبلات زعبيل لقب المركز الثالث.

وشهد السباق أيضاً وقاموا بتتويج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام للاتحاد، وسعيد الكمدة، رئيس لجنة القدرة بالاتحاد، ومحمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية.