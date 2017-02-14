محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تحرص على تطوير العلاقات مع القارة الأفريقية

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ، ألفا كوندي، رئيس جمهورية غينيا الصديقة الذي يزور البلاد حالياً، لحضور القمة العالمية للحكومات 2017 التي تقام في دبي.

ورحب سموه بالرئيس ألفا كوندي، وبحث معه علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وغينيا، وسبل تطويرها وتنميتها، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال حديثه مع الرئيس الغيني، إلى حرص دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تطوير وتنمية علاقاتها مع القارة الأفريقية، وتعزيز تعاونها المشترك مع جمهورية غينيا في مختلف المجالات.

وتطرق اللقاء إلى الأهمية العالمية التي اكتسبتها القمة العالمية للحكومات، ودورها في استشراف التطورات المستقبلية، خاصة في أداء الحكومات والاقتصاد والتنمية، مع التأكيد على أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الدول والمنظمات العالمية، والتعاون فيما بينها لمصلحة الشعوب ومستقبل الأجيال.

وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات القائمة بين البلدين، وأهمية دعمها وتنميتها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية منها، وبما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين الصديقين.

كما جرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب رئيس جمهورية غينيا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي والاستثماري مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر اللقاء، معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والحسن سواري، سفير جمهورية غينيا لدى الدولة، وعدد من المسؤولين.