رسالة لرئيس الدولة من العاهل الأردني يتسلمها محمد بن راشد

دبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فندق النسيم في مدينة جميرا، مساء أمس، دولة فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني، الذي سلم سموه رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من جلالة الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الأخوية القائمة بين دولة الإمارات والمملكة على المستويين الرسمي والشعبي.

وتبادل سموه ورئيس مجلس الأعيان الأردني، الحديث حول عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، وتطرق الحديث إلى أعمال القمة العالمية للحكومات، ودورها في نشر ثقافة الإبداع والابتكار بين الشباب، خاصة على مستوى الوطن والقارة الأفريقية، ودول العالم عموماً.

حضر اللقاء، معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وجمعة عبدالله العبادي، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، والدكتور سائد الردايدة، قنصل عام المملكة الأردنية في دبي والمناطق الشمالية.