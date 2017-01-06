إقرار اللائحة التنفيذية لمجلس مركز رأس الخيمة للإحصاء

رأس الخيمة (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات اجتماعه الأول برئاسة د.عبدالرحمن الشايب النقبي، رئيس مجلس إدارة المركز والمدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية، بحضور الشيخ عمر بن صقر بن خالد القاسمي، المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار والتطوير، والدكتور محمد عبداللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي والمدير العام لدائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، ورامي مصطفى جلاد، المدير التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للاستثمار والمنطقة الحرة، والدكتور إبراهيم عاكوم - المدير التنفيذي للمركز.

وتم في الاجتماع مناقشة اللائحة التنفيذية للمركز وإقرارها، وكذلك إقرار الهوية والرسالة والقيم المؤسسية، كما نوقشت خطة عمل المركز للمرحلتين الحالية والمستقبلية الهادفة إلى الارتقاء بالعمل الإحصائي في إمارة رأس الخيمة، وتمت الموافقة عليها.

واعتمد المجلس على الهيكل التنظيمي المقترح للمركز وأقرّ ميزانيته لعام 2017 التي تشمل المصروفات التشغيلية والرأسمالية اللازمة لتنفيذ المهام المنوطة به، وانتُخبَ الدكتور محمد عبداللطيف خليفة نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

إضافة إلى ما تقدم، ناقش مجلس الإدارة الخطة المقترحة للمسوح التي ستنفذ في عام 2017 والتقارير الخاصة بها، وتشمل المسوح الاقتصادية والربعية للناتج المحلي الإجمالي، ومتغيرات الحسابات القومية الأخرى، ومسح القوى العاملة وغيرها.

يذكر أن مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات قد أنشئ بموجب القانون رقم (2) لسنة 2016 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الذي يعتبر المركز المصدر الوحيد والمسؤول عن البيانات الإحصائية في الإمارة.