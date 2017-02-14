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الشامسي: اجتياز الخدمة الوطنية شرط للالتحاق بالكلية

تقليص الدراسة بكلية شرطة أبوظبي إلى 3 سنوات
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تاريخ النشر: الثلاثاء 14 فبراير 2017

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قال العميد وليد سالم الشامسي، مدير عام كلية الشرطة بأبوظبي، «إنه يشترط قبل التحاق الطلبة بكلية الشرطة بأبوظبي اجتيازهم الخدمة الوطنية»، مشيراً إلى أنه تم تقليص الساعات المخصصة للتدريب العسكري والميداني، نظراً لتدريب الخدمة الوطنية، والتركيز على العمل الميداني في الإدارات.

وأوضح أنه تم تعديل نظام الدراسة في الكلية اعتباراً من العام الجاري 2017، حيث تم تقليص سنوات الدراسة من 4 سنوات ونصف إلى 3 سنوات، واعتماد بكالوريوس العلوم الشرطية التطبيقية، الذي سيشهد تخريج أول دفعة منه في سنة 2020.

وأشار الشامسي إلى أنه، اعتباراً من العام الجاري، تم تطوير برنامج دورة الجامعيين، على أن تكون من سنة إلى 6 أشهر كحد أقصى، واستحداث برامج جديدة في الماجستير، بناءً على أفضل الممارسات العالمية، ابتداءً من سبتمبر المقبل، وفقاً لمتطلبات وزارة الداخلية.

وقال: «يخضع الإطار الأكاديمي العام لبرنامج بكالوريوس العلوم الشرطية التطبيقية الجديد للمقارنات المعيارية الأكاديمية الدولية، فيما يشهد تخريج أول دفعة منه بعد 3 سنوات، أي بحلول عام 2020، كما يركز البكالوريوس على تنمية المهارات الشرطية، ورفع المستوى المستهدف في المهارات من أساسي إلى متمكن».

وبين أن البرنامج يساهم في تعزيز الهوية الوطنية، وإدراك المتغيرات العالمية لدى الخريجين منه، كما يطور من مهارات استخدام الرياضيات في اتخاذ القرارات، وكذلك المهارات الشرطية والاتصال اللغوي. ... المزيد
     
 

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