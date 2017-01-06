العراق وأميركا يوقعان اتفاقية قرض بـ«مليار دولار»



تاريخ النشر: الجمعة 06 يناير 2017 بغداد (د ب أ) وقعت حكومة العراق وحكومة الولايات المتحدة أمس، اتفاقية ضمان القرض السيادي تتيح للعراق الوصول إلى أسواق المال الدولية واقتراض ما قيمته مليار دولار بفائدة مخفضة. ووقع الاتفاقية عن الجانب العراقي فاضل نبي وكيل وزارة المالية، فيما وقعها عن الجانب الأميركي برووك ايشام مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وقال بيان صحفي، إن القرض «سيسهل تمويل قرض آخر بمقدار مليار دولار من دون ضمان من الحكومة الأميركية، وسيمثل ضمان القرض السيادي استمرار الولايات المتحدة الأميركية بالتزامها القوي لمساعدة العراق في الانتصار على داعش وتحقيق الإصلاح الاقتصادي». وقال وكيل وزارة المالية للصحفيين إن «هذا القرض هو ضمان أميركي للعراق لإصدار سندات عالمية بنسبة فائدة تزيد على 2% لسد العجز في موازنة العام الحالي».