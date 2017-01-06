10 مليارات دولار لتحديث مطار كينيدي في نيويورك

نيويورك (أ ف ب)

عرض حاكم ولاية نيويورك اندرو كومو خطة لتحديث مطار جون كينيدي وهو من الأكبر في الولايات المتحدة بتكلفة عشرة مليارات دولار.

ويحتل مطار «جاي اف كاي» المرتبة التاسعة والخمسين عالمياً على صعيد نوعية الاستقبال متخلفاً كثيراً عن مطارات سنغافورة وسيول وهيثرو في لندن.

وقال الحاكم اندرو كومو، إن الخطة المقترحة «ستغير تجربة الركاب الذين سيتمكنون من التنقل بسهولة أكبر في أرجائه».

وقال بات فويي المدير التنفيذي لموانئ ومطارات نيويورك ونيوجيرزي، إن مطار «جي اف كاي» «كان في ما مضى ذا مستوى عالمي(..) أما اليوم، فالزحمة تخنقه فيما الأنظمة البالية تعيق حركته، فضلاً عن البنية التحتية المتقادمة».

وتنص خطة الديمقراطي كومو الذي جعل من تحديث البنية التحتية محوراً أساسياً في تحركه، على تحديث محطات الوصول والمغادرة وتوفير طرقات افضل لخفض أزمات السير الخانقة.

والهدف من ذلك تجنب أن ينتقل جزء من النشاط والوظائف إلى مراكز طيران اخرى في وقت يتوقع أن تزداد فيه الحركة خلال السنوات المقبلة.

وقد استقبل المطار في عام 2016 نحو 60 مليون مسافر، ويتوقع أن يصل العدد الى 75 مليونا بحلول العام 2030 و100 مليون بحلول 2050.

وتعطي الخطة خيارين بالنسبة لخط السكك الحديد المؤدي الى المطار، فأما أن يتم تحسين الخطوط الحالية التي تشمل قطار الأنفاق والحافلات وخدمة «أمير تراين» أو أن يقام خط مباشر مع مانهاتن، وهي فكرة تناقش منذ سنوات، لكنها لم توضع موضع التنفيذ بعد. وأوصت اللجنة المشرفة في هذا الخصوص بإعداد «دراسة جدوى» للخيار الثاني مشددة على أن «مطار جاي اف كاي» هو من المطارات العالمية القليلة التي لا تؤمن خطاً مباشراً مع وسط المدينة».