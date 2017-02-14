10 قتلى و60 جريحاً بتفجير في لاهور

لاهور، باكستان (وكالات)

قتل 10 أشخاص على الأقل، وأُصيب 60 آخرون، بانفجار قوي وسط حشد من المحتجين في لاهور شرق باكستان، حسبما أكد مسؤولون، ما يهدد الاستقرار في كبرى مدن إقليم البنجاب. وأغلقت الشرطة المنطقة في شارع «مول رود» الرئيس في المدينة، وفر المارة من المكان خشية وقوع انفجار ثانٍ، بينما عرضت وسائل الإعلام المحلية صور الجرحى.

وقال متحدث باسم شرطة البنجاب ناياب حيدر: «كان تفجيراً انتحارياً على ما يبدو، لكن الشرطة ما زالت تحقق لمعرفة طبيعة الانفجار على وجه الدقة». واتصل متحدث باسم جماعة الأحرار، وهي إحدى فصائل حركة طالبان الباكستانية بـ«رويترز»، وأعلن مسؤولية الجماعة عن الهجوم.

وقال مسؤول عمليات الإنقاذ ديبا شاهناز: «إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا في التفجير، كما أُصيب 60 آخرون ونقلوا إلى مستشفيات المدينة، إلا أن مصادر المستشفيات لم تؤكد هذه الأرقام». وقال شاهد العيان محمد طارق: «كان التفجير قوياً جداً. شاهدت الجرحى والجثث، والسنة اللهب تحيط بمكان الانفجار والناس يبكون». ووقع الحادث بينما كان مئات الصيادلة يحتجون على قانون جديد قرب برلمان إقليم البنجاب، حسبما صرح رانا سناء الله وزير العدل المحلي. وأضاف: «نخشى من وقوع العديد من الجرحى».

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها فوراً عن التفجير، إلا أن الفصيل نفسه من طالبان باكستان المسؤول عن تفجير عيد الفصح توعد مؤخراً بمواصلة ارتكاب اعتداءات.