10 قتلى و60 جريحاً بتفجير في لاهور

لاهور، باكستان (وكالات)
قتل 10 أشخاص على الأقل، وأُصيب 60 آخرون، بانفجار قوي وسط حشد من المحتجين في لاهور شرق باكستان، حسبما أكد مسؤولون، ما يهدد الاستقرار في كبرى مدن إقليم البنجاب. وأغلقت الشرطة المنطقة في شارع «مول رود» الرئيس في المدينة، وفر المارة من المكان خشية وقوع انفجار ثانٍ، بينما عرضت وسائل الإعلام المحلية صور الجرحى.
وقال متحدث باسم شرطة البنجاب ناياب حيدر: «كان تفجيراً انتحارياً على ما يبدو، لكن الشرطة ما زالت تحقق لمعرفة طبيعة الانفجار على وجه الدقة». واتصل متحدث باسم جماعة الأحرار، وهي إحدى فصائل حركة طالبان الباكستانية بـ«رويترز»، وأعلن مسؤولية الجماعة عن الهجوم.
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ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها فوراً عن التفجير، إلا أن الفصيل نفسه من طالبان باكستان المسؤول عن تفجير عيد الفصح توعد مؤخراً بمواصلة ارتكاب اعتداءات.
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