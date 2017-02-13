اجتماع وزاري عربي ثلاثي بتونس قريباً لبحث الأزمة الليبية



تاريخ النشر: الثلاثاء 14 فبراير 2017 تونس، القاهرة (وكالات) قال وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي، أمس، إن لقاء مرتقباً لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر سيعقد الأيام المقبلة في تونس. وأوضح الجهيناوي في تصريح للصحفيين أن اللقاء سيخصص للنظر في وضع تصور عام لحل الأزمة الليبية، بناء على مبادرة طرحها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. وقال الوزير:« الرئيس(السبسي) قدم مبادرة وبلغها للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وكلفني أيضاً بمقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي». وأضاف:«الخطوة التي تقدمنا بها في منتصف شهر ديسمبر الآن تتقدم، وهناك لقاء مهم بين وزراء خارجية الدول الثلاثة لوضع الأسس لهذا التصور». وأشار الوزير التونسي إلى زيارة عدد من الشخصيات الليبية إلى تونس في الفترة الأخيرة في إطار الجهود لحلحلة الوضع المتأزم في ليبيا، بجانب زيارات مرتقبة لشخصيات أخرى يتوقع وصولها لتونس.