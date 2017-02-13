تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال «قاضي رابعة»

القاهرة (وكالات)

قررت محكمة مصرية أمس، تأجيل محاكمة 6 متهمين بتفجير منزل المستشار معتز خفاجي، ومحاولة اغتياله، في القضية المعروفة إعلامياً بـ» محاولة اغتيال قاضى غرفة عمليات رابعة»، لـ 19 مارس للاطلاع.

وكانت النيابة العامة أحالت 6 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة الجنايات،

وجاء أمر الإحالة أنهم في خلال الفترة من يونيو2013 وحتى 10 مايو 2015 داخل وخارج مصر، أولاً المتهمون من الأول وحتى الخامس، تولوا قيادة وإدارة جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتهم أسامة إبراهيم علي عمر الهارب، قيادة جماعة تسمى تحالف دعم الشرعية، والتي تضطلع بدورها في التنسيق مع اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، لتنفيذ عمليات عدائية في مواجهة مؤسسات الدولة، بينما تولى المتهمون ومحمد طه وهدان ومحمد سعيد عليوة طه قيادة تلك الجماعة الإرهابية بعضويتهما في رأس هيكلها التنظيمي، والمسمى بمكتب إرشاد جماعة الإخوان.