تعديل وزاري مرتقب في مصر يشمل 8 حقائب



تاريخ النشر: الثلاثاء 14 فبراير 2017 القاهرة (وكالات) ذكرت مصادر برلمانية، أمس، أن الحكومة المصرية ستشهد تعديلاً وزارياً يشمل ما لا يقل عن 8 وزراء، بينهم وزيرا الاستثمار والزراعة. ولم يُكشف النقاب على الفور عن الأسماء النهائية للحقائب الجديدة. ومن المتوقع تصويت البرلمان اليوم الثلاثاء، للمصادقة على الحكومة الجديدة. ومن جهتها، نقلت الأهرام عن رئيس الحكومة شريف إسماعيل، مساء الاثنين، أن القائمة النهائية للتعديل الوزاري المرتقب ستُرسل إلى مجلس النواب بعد «ساعات» قليلة، مضيفاً: «هانت». ونقلت الصحيفة عن شريف استبعاده إحداث وزارات جديدة، في ظل العدد الكبير للوزارات حالياً.