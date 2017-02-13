الخارجية الكويتية: الوضع على الحدود مع العراق طبيعي



تاريخ النشر: الثلاثاء 14 فبراير 2017 الكويت (وام) أكدت وزارة الخارجية الكويتية استقرار الأوضاع على الحدود الكويتية - العراقية مشددة على حرص البلدين على احترام السيادة لكل منهما. وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في حفل المنظمة الدولية للهجرة لاطلاق الفيلم الوثائقي (بكلماتهم واصواتهم) إن الوضع على الحدود «طبيعي ومستقر وسيبقى على ذلك بيقظة ابناء الكويت وحرصهم وإخلاصهم في عملهم وحرص الجانب العراقي على احترام سيادة دولة الكويت» مستعرضا تصريحات المسؤولين العراقيين باحترام كل الاتفاقيات والالتزامات الأممية واحترام سيادة دول الجوار وفي مقدمتها دولة الكويت. وعلى صعيد متصل أكد وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق سليمان الفهد في وقت سابق اليوم أن المنطقة الحدودية مع العراق لم تشهد اي تجمعات غير طبيعية وأن الحركة التجارية مستمرة كالمعتاد. وأوضح الفهد خلال لقائه عددا من الصحافيين والاعلاميين بمقر وزارة الداخلية أن «الاوضاع الأمنية على الحدود جيدة وأن جميع القطاعات المعنية تقوم بمهامها بكل كفاءة واقتدار».