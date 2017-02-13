مباحثات عسكرية كويتية سودانية بالخرطوم

الخرطوم (وكالات)

منح الرئيس السوداني، المشير عمر البشير، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية، الليلة قبل الماضية، وسام النيلين من الطبقة الأولى، لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق محمد خالد الخضر، تقديراً للعلائق التاريخية المشتركة بين البلدين.

وجرى التكريم خلال كرنفال جامعة كرري بالكلية الحربية السودانية، بمناسبة تخريج الدفعة «62 ب» طلبة دولة الكويت، والدفعة 18 كلية الهندسة، والدفعة 17 بحرية، والدفعة 39 فنيين، بجانب الدفعة الثانية لكليات الطب والصيدلة والأسنان والمختبرات الطبية، والدفعة الرابعة علوم التمريض.

وبحث وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، مع رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، علاقات البلدين، وتطوير التعاون بين الجيشين، ودفعها للأمام، خاصة التدريب، ورفع القدرات في المجالات العسكرية كافة.

وجرى اللقاء بين ابن عوف والخضر في مقر وزارة الدفاع السودانية بالخرطوم، بحضور رئيس الأركان المشتركة، الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي، وسفير دولة الكويت بالخرطوم.

وقال الفريق أول ركن عدوي، إن الزيارة تعد فرصة للوقوف على تجربة القوات المسلحة في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، ورفع قدرات جيشي البلدين، بجانب التدريب المشترك في المستويات كافة.

إلى ذلك، أكد الفريق الخضر، عمق وتاريخ العلاقات السودانية الكويتية، مؤكداً استعدادهم للتعاون في المجالات العسكرية كافة.

وكان رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، قد وصل الخرطوم السبت الماضي في زيارة تستغرق أياماً عدة، وابتدر لقاءاته بمقابلة رئيس الأركان المشتركة، كما شهد احتفال الكلية الحربية الأحد، بتخريج دفعة جديدة من الطلاب الحربيين، والتي تشمل عدداً من الضباط الكويتيين.

ورئيس الأركان الكويتي هو ثالث رئيس أركان خليجي يزور الخرطوم خلال شهر، بعد رئيس الأركان السعودي الذي زار الخرطوم 12 يناير الماضي، ورئيس أركان الجيش الإماراتي الذي زار السودان في 6 فبراير الحالي.