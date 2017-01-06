ارتفاع متوقع لعائدات السياحة في تايلاند خلال 2017

بانكوك (د ب أ)

قالت وزارة السياحة والرياضة التايلاندية أمس: «إنها تتوقع أن تصل عائدات السياحة خلال عام 2017 إلى 2.7 تريليون باهت».

وتوقعت الوزارة أن يصل عدد السائحين الأجانب في تايلاند إلى 35 مليون سائح هذا العام، مقارنة بـ 32.5 مليون سائح العام الماضي.

وأضافت الوزارة أن 1.78 تريليون من عائدات السياحة سوف تأتي من السياحة الخارجية، بارتفاع بنسبة 8.5% مقارنة بعام 2016، كما سوف تصل عائدات السياحة المحلية 930 مليار، بارتفاع بنسبة 7.5%.

وقال وزير السياحة كوبكارن واتانارانجكول: «التوسع في مطارات رئيسة مثل دون ميانج وفوكيت، بالإضافة إلى تحسين شبكات النقل البرية سوف يفيد قطاع السياحة».

وتوقعت هيئة السياحة التايلاندية أن ترتفع أعداد السائحين الصينيين لتايلاند العام الجاري بنسبة 9.8%.

وقد زار 8.8 مليون سائح صيني تايلاند خلال العام الماضي، ويشار إلى أن الصين تمثل سوق مهم للسياحة التايلاندية، حيث إن السائحين الصينيين يمثلون 30% من عدد السائحين الأجانب في تايلاند. وأشارت الهيئة إلى أنها تتوقع عودة السائحين الروس خلال العام الجاري، حيث إنها تعتزم إجراء مباحثات مع بعض شركات الطيران لتدشين مسارات جديدة للمدن الروسية.