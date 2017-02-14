مقتل 13 من قادة داعش بضربة جوية في الأنبار

سرمد الطويل (بغداد)

أعلن الجيش العراقي أن قواته الجوية نفذت غارة على منزل كان يُعتقد بأن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يجتمع فيه مع قادة آخرين بالتنظيم. ولم يوضح بيان الجيش ما إذا كان البغدادي قد استهدف. وذكر البيان أن طائرات إف-16 العراقية استهدفت المنزل الكائن في غرب العراق يوم السبت. ونشر البيان أسماء 13 من قادة التنظيم قال إنهم قتلوا في الغارة الجوية لكن القائمة لم تشمل البغدادي.

وأعلنت خلية الإعلام الحربي أن عناصر خلية الصقور الاستخبارية تمكنوا من متابعة رتل نقل زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي وبعض قادة التنظيم من سوريا حتى دخوله إلى العراق، مشيرةً إلى مقتل 13 قيادياً في التنظيم بضربة جوية استهدفت موقع اجتماع لهم في الأنبار، فيما بينت أنه تم قتل 24 انتحارياً قادماً من سوريا.

وقالت الخلية في بيان تلقت «السومرية نيوز» نسخة منه: «إن خلية الصقور الاستخبارية نفذت عملية نوعية لاستهداف قيادات عصابات داعش الإرهابية في قضاء القائم، إذ تمكن عناصر الخلية ومن خلال مصادرها من متابعة رتل نقل الإرهابي أبو بكر البغدادي وبعض القيادات من الأراضي السورية حتى دخوله إلى الأراضي العراقية في قضاء القائم».

وأوضحت، أن «رتلاً مكوناً من ثلاث عجلات تحرك يوم 9 فبراير من ريف الرقة واستقر في منطقة السويعية أطراف ألبو كمال، وفي اليوم التالي تم استبدال العجلات في منطقة ألبو كمال، كما كانت هناك طائرتان مسيرتان يديرهما مركز استطلاع البغدادي، حيث كان المسؤول عنهم المدعو أبو عمار العراقي».