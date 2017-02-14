  • الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1438هـ - 14 فبراير 2017م

الجيش العراقي يرصد انتقال البغدادي من سوريا إلى العراق

مقتل 13 من قادة داعش بضربة جوية في الأنبار
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تاريخ النشر: الثلاثاء 14 فبراير 2017

سرمد الطويل (بغداد)

أعلن الجيش العراقي أن قواته الجوية نفذت غارة على منزل كان يُعتقد بأن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يجتمع فيه مع قادة آخرين بالتنظيم. ولم يوضح بيان الجيش ما إذا كان البغدادي قد استهدف. وذكر البيان أن طائرات إف-16 العراقية استهدفت المنزل الكائن في غرب العراق يوم السبت. ونشر البيان أسماء 13 من قادة التنظيم قال إنهم قتلوا في الغارة الجوية لكن القائمة لم تشمل البغدادي.

وأعلنت خلية الإعلام الحربي أن عناصر خلية الصقور الاستخبارية تمكنوا من متابعة رتل نقل زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي وبعض قادة التنظيم من سوريا حتى دخوله إلى العراق، مشيرةً إلى مقتل 13 قيادياً في التنظيم بضربة جوية استهدفت موقع اجتماع لهم في الأنبار، فيما بينت أنه تم قتل 24 انتحارياً قادماً من سوريا.

وقالت الخلية في بيان تلقت «السومرية نيوز» نسخة منه: «إن خلية الصقور الاستخبارية نفذت عملية نوعية لاستهداف قيادات عصابات داعش الإرهابية في قضاء القائم، إذ تمكن عناصر الخلية ومن خلال مصادرها من متابعة رتل نقل الإرهابي أبو بكر البغدادي وبعض القيادات من الأراضي السورية حتى دخوله إلى الأراضي العراقية في قضاء القائم».

وأوضحت، أن «رتلاً مكوناً من ثلاث عجلات تحرك يوم 9 فبراير من ريف الرقة واستقر في منطقة السويعية أطراف ألبو كمال، وفي اليوم التالي تم استبدال العجلات في منطقة ألبو كمال، كما كانت هناك طائرتان مسيرتان يديرهما مركز استطلاع البغدادي، حيث كان المسؤول عنهم المدعو أبو عمار العراقي».

وأضافت، أن «الرتل توجه إلى منطقة العبيدي بعد إرسال قوة لاستطلاع جميع القاطع، انتشار قوة في حصيبة من قبل الأمنيين وكتيبة الكواسر، تم قطع الإنترنت عن قضاء القائم وألبو كمال بشكل كامل، استقر الرتل في منطقة العبيدي، وهي عبارة عن مضافة تابعة إلى ما يسمى ديوان الخلافة تعود إلى المدعو أبو خليل العزاوي، إحدى العجلات دخلت البيت وانتشرت حماية كثيفة داخل المنطقة». ... المزيد
     
 

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