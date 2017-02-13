«الوزراء» السعودي: دور بناء للمملكة في محاربة الإرهاب

الرياض (وكالات)

أعرب مجلس الوزراء السعودي، أمس، عن الفخر والاعتزاز بالدور «البناء» الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمحاربة الإرهاب وجهودها المميزة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. وثمن المجلس في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية في اختتام جلسته الدورية تسلم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الامير محمد بن نايف ميدالية (جورج تينت) للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب.

وأكد أن هذا التكريم يجسد التقدير الكبير للمملكة في جهودها الرافضة للإرهاب وإدانتها وشجبها له بصوره وأشكاله كافة أيا كان مصدره وأهدافه وتقديراً وعرفاناً لولي العهد على الجهود المميزة التي قام بها لمحاربة الإرهاب. وكان الأمير محمد بن نايف تسلم بالرياض مساء السبت من مدير وكالة الاستخبارات الأميركية مايكل بومبيو ميدالية (جورج تينت) للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب نظير إسهاماته في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.