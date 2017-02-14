القبيسي: مواجهة الإرهاب باستراتيجيات واضحة ومحددة

القاهرة (وام)

بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجامعة والمجلس وحرصهما على تعزيز الدور المهم والفاعل للمؤسسات البرلمانية في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، إضافة إلى تفعيل التعاون العربي في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاستثمارية، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تداعيات وتطورات. جاء ذلك خلال مشاركة معاليها والوفد المرافق في الاجتماع الثاني لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة. حضر اللقاء.. سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، فيما تطرق اللقاء إلى الأوضاع في عدد من الدول العربية التي تشهد العديد من الأحداث والأزمات وعمليات التهجير وقضايا اللاجئين ومدى معاناتهم. ورحب معالي أمين عام الجامعة العربية بالدكتورة أمل القبيسي، وهنأها لانتخابها لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي، باعتبارها أول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على مستوى الوطن العربي.

وأكدت معالي القبيسي وأبوالغيط - خلال اللقاء - أهمية العمل البرلماني المشترك لتوحيد الجهود، والعمل على وضع استراتيجية برلمانية تتبناها الدول العربية لتشكيل مواقف مشتركة للتعامل مع مختلف الملفات والقضايا التي بحاجة إلى تنسيق ودعم على المستوى العربي والدولي، إضافة إلى العمل على مساعدة حكومات الدول العربية لدحر الإرهاب والتطرف، والوقوف أمام الأجندات التي تسعى إلى العبث بالأمن القومي العربي ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. وأعربت معاليها عن الاعتزاز والتقدير لدور ومواقف مصر تجاه قضايا الأمة العربية ومواجهتها للإرهاب والتطرف، مؤكدة ضرورة مواجهة الإرهاب والتطرف في الدول العربية، من خلال استراتيجيات واضحة ومحددة.

كما أكدت قدرة الجامعة العربية على مواجهة التحديات والمتغيرات، مشيرة إلى أنه رغم وجود التحديات والمتغيرات هنالك في المقابل فرص واعدة، وبالتالي جعل أو تحويل الإمكانات إلى فرص. وشددت على أهمية وضرورة عملية استشراف المستقبل، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تتبنى نهج التسامح واستشراف المستقبل بهدف إسعاد شعبها، إلا أن هذه السعادة تتعاظم وتزداد عندما تتقدم مسيرة وطننا العربي ككل في مجال التنمية، واستعرضت معاليها ما توليه دولة الإمارات في عملية التخطيط وبناء الاستراتيجيات للمستقبل. وأشارت إلى الأوضاع الإنسانية والمأساوية التي يعانيها اللاجئون، فضلاً عن التهجير، محذرة من أن إهمال قضيتهم سيعرضهم لأن تلتقطهم الأفكار والأيدي الإرهابية، فالإرهاب لا يولد إلا إرهاباً، مما يستدعى احتضان أبناء هؤلاء اللاجئين وإعطائهم الأمل بالغد.

من جهته، أشاد معالي أمين عام الجامعة العربية بالدور الريادي والقيادي للمرأة الإماراتية في ظل اهتمام ودعم القيادة لتمكين المرأة في شتى المجالات القيادية، مما أسهم في حصول المرأة الإماراتية في مجال القيادة والتمكين على المرتبة الأولى عربياً. كما أشاد بتجربة دولة الإمارات في استشراف المستقبل والتخطيط له، منوهاً إلى أن تلك المشاكل وسوء التخطيط والتسرع في النتائج وعدم إتاحة الفرصة لاستكمال الخطط الاستراتيجية، تعد من المصاعب التي تواجه التخطيط الاستراتيجي في الوطن العربي. وأكد أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، لاسيما خلال المشاركة في المحافل الدولية ونقل القضايا التي تخص الأمة العربية والدفاع عنها، مشيداً بما تضمنه إعلان أبوظبي الصادر في ختام القمة العالمية لرئيسات البرلمانات من قضايا تخص شعوب ودول العالم أجمع.

وأشارت معالي القبيسي إلى إطلاق المجلس الوطني الاتحادي لاستراتيجيته التي تعد من المبادرات القليلة في الوطن العربي، مؤكدة أهمية المشاركة المجتمعية في الوطن العربي، وأهمية وضع خطط واستراتيجيات حول المشاركة السياسية، لافتة إلى أن هناك رؤية وطنية وجهوداً عملية الاستثمار في الشباب، خاصة في مجال التعليم. وأطلعت معالي الدكتورة القبيسي معالي أبوالغيط على تعاون المجلس الوطني الاتحادي مع البرلمان الدولي في تنظيم القمة العالمية لرئيسات البرلمانات، حيث حرص المجلس على أن تكون ضمن مسمى وترتيبات «قمة» وعدم اقتصار هذه المناسبة على مواضيع وقضايا المرأة، وتوسيع نطاق وشرائح المشاركين لتعبر عن المضمون الذي رسم لها بعنوان «متحدون لصياغة المستقبل». وأشارت إلى أن هذه القمة الاستثنائية حضرها ما يقارب من 35 رئيسة برلمان، وفي ختامها تم إطلاق «إعلان أبوظبي» الذي يعد خريطة طريق لمواجهة التحديات والمتغيرات. وقدمت معالي رئيسة المجلس الوطني إلى معالي أمين عام الجامعة العربية نسخة من «إعلان أبوظبي»، كما قدمت لمعاليه دعوة لزيارة دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي، فيما وعد معاليه بتلبية الدعوة.