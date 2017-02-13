بن دغر يوجه بعدم عرقلة حركة المواطنين على النقاط الأمنية

عدن (الاتحاد، وكالات)

وجه رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أمس محافظ لحج ناصر الخبجي، ونائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد سيف اليافعي بصورة عاجلة بالتحرك فوراً لتسهيل دخول المحتجزين في نقطة الحبيلين وباقي النقاط الأمنية من أبناء المحافظات الشمالية.

وقضت التوجيهات بعدم السماح لأي كان من عرقلة حركة المواطنين من أي محافظة كانت، مشيراً إلى أن فيهم المريض والمرأة والطفل والشيخ الكبير في السن، وإن منعهم من الدخول لأي محافظة أو مضايقتهم مما يعد من الأمور الخارجة على القانون ولا يجوز حدوثها.

وقال بن دغر: «علينا اليوم تغليب مصلحة الوطن على كل المصالح، فأمامنا عدو واحد يتربص بأمننا واستقرارنا المتمثل في مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية».

ودعا إلى وحدة الصف والالتفاف خلف القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي الذي اختاره الشعب في انتخابات حرة ونزيهة شهد لها العالم أجمع.