طرد «الانقلابيين» شمال المخا وتحرير جبلين جنوب تعز

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (صنعاء، عدن)

سيطرت قوات الشرعية اليمنية المدعومة جواً من التحالف العربي أمس على معاقل رئيسية لمليشيات الحوثي وصالح الانقلابية شمال مدينة المخا الساحلية حيث أكد مصدر عسكري مقتل 14 متمردا وإصابة 11 آخرين في مواجهات عنيفة. كما حررت القوات موقعين جبليين استراتيجيين هما تلتي الخضر والخزان في بلدة الأحكوم ببلدة حيفان جنوب تعز بعد مواجهات أسفرت عن مقتل 3 انقلابيين وجرح 4 آخرين.

وذكر بيان صادر عن الجيش اليمني أن قواته مسنودة بمقاتلات التحالف سيطرت على محطة الكهرباء والمدينة السكنية شمال المخا. وأكد مسؤول في المقاومة الشعبية تحرير القوات الحكومية المحطة والمدينة التي كان فر إليها الانقلابيون خلال اقتحام أنصار الشرعية المخا الأسبوع الماضي في إطار عملية «الرمح الذهبي» الهادفة لتحرير الساحل الغربي. مؤكداً أن الجيش مستمر في القضاء على جيوب الانقلابيين، ولافتا إلى وجود بعض الخلايا النائمة التي تتطلب تطهير وتأمين المدينة بشكل كامل قبل التقدم شمالا صوب بلدة الخوخة الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة الاستراتيجية.

ولفت المسؤول إلى استمرار تواجد المليشيات الانقلابية في منطقتي يختل والزهاري، على بعد 15 و20 كيلومتراً شمال المخا، مع احتفاظها بمعسكر خالد على الطريق المؤدي إلى الحديدة، وقال «الوصول إلى الخوخة لن يتم إلا بعد تحرير هذا المعسكر وطرد المليشيات». ولفت إلى تنفيذ مقاتلات التحالف، سلسلة غارات على مواقع للمليشيات شمال المخا وجنوب الحديدة بينها معسكر الدفاع الجوي وموقعاً قرب البوابة الشرقية لميناء الحديدة وهدفين بمحيط المطار العسكري والمدني بالمدينة.

ومنعت قوات التحالف، 5 سفن محملة بالمشتقات النفطية من الوصول إلى مينائي الحديدة ورأس عيسى. ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر في مؤسسة موانئ البحر الأحمر السعودية قوله:«إن قوات التحالف اعترضت 3 سفن، وهي «فولك بيوتي ديزل»، و»فولك الجنت ديزل وبترول»، و»ليدي سارة بترول»، أثناء توجهها إلى ميناء الحديدة». وأضاف أن قوات التحالف احتجزت أيضا سفينتي «أم أر ناتوليس ديزل» و»سلاوان ديزل» في طريقهما إلى ميناء رأس عيسى التابع لمديرية الصليف في الحديدة.

ونفذ طيران «التحالف» 10 غارات على الأقل على مواقع وتجمعات وتحصينات للمليشيات في مدينتي حرض وميدي الحدوديتين شمال محافظة حجة الحدودية مع السعودية. كما أصابت ضربة جوية هدفاً متحركاً في بلدة باقم شمال محافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثيين. وقصفت مقاتلات التحالف موقعين للمليشيات في بلدة صرواح في محافظة مأرب. كما دمرت ضربات جوية مخزن أسلحة للمليشيات في بلدة بيحان غرب محافظة شبوة ما أسفر عن مقتل 10 متمردين.

وكانت غارتان استهدفتا ليل الأحد مواقع للمليشيات في بيحان بالتزامن مع ثلاث غارات دمرت مواقع وتعزيزات للمتمردين في بلدة مكيراس جنوب البيضاء. في وقت أفشلت المقاومة الشعبية في جبهة طور الباحة في محافظة لحج محاولة تسلل للمليشيات عبر مديرية حيفان، وقال مصدر ميداني لـ«الاتحاد» إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المقاومة وعناصر المليشيات في منطقة المفاليس، مشيرا إلى أن تعزيزات عسكرية وصلت للمقاومة معززة برجال القبائل الذين توافدوا من أجل إفشال أية محاولة تقدم أو تسلل للمليشيات.

من جهة ثانية، قتل اثنان من مرافقي مدير أمن عدن اللواء شلال شائع عقب اختطافهما من قبل عناصر إرهابية مرتبطة بتنظيم «القاعدة» في المدينة. وقال مصدر أمني لـ«الاتحاد» إن الأجهزة الأمنية توعدت بالرد القريب على تلك العناصر الإرهابية وملاحقتها والقضاء عليها.

ونجا مسؤولان أمنيان من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في مدينة إب وسط اليمن. وقالت مصادر محلية إن انفجاراً بعبوة ناسفة استهدف سيارة كانت تقل العقيد أحمد الجمرة قائد قوات الأمن المركزي والعقيد محمود محسن مدير البحث الجنائي. وأشارت المصادر إلى أن الانفجار وقع أثناء مرور السيارة بالقرب من جامعة إب الحكومية، ما أسفر عن جرح ثلاثة من المرافقين، دون أن يتعرض المسؤولان لأي أذى. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية.