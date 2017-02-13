«بام بريور».. ولجنة «الحريات الدينية»

جون هادسون*

نجحت المرأة التي يعود إليها الفضل في تمهيد علاقات دونالد ترامب مع المسيحيين الإنجيليين، وتشكيل صورة حاكمة ألاسكا السابقة «سارة بالين»، في الحصول على وظيفة في وزارة الخارجية الأميركية.

وعلمت مجلة «فورين بوليسي» أن «بام بريور»، مديرة حملة ترامب «للعقيدة والتواصل مع المسيحيين»، هي المسؤولة عن قضايا تنسيق السياسات وفحص الموظفين من خلال منصبها في مكتب اللجنة الأميركية المهتمة بالحريات الدينية الدولية في وزارة الخارجية، بحسب مسؤولين رصدوا «بريور» في موقعها الجديد.

ومن المتوقع أن يحظى المنصب بأهمية كبيرة في ظل إدارة ترامب، حيث يقوم بتنفيذ توجيهات البيت الأبيض فيما يتعلق بإعطاء أولوية لمحنة المسيحيين المضطهدين في الشرق الأوسط ومناشدة حكومات الدول ذات الأغلبية المسلمة بصورة أكثر حسماً لفشلها في حماية الأقليات الدينية.

وتعد «بريور» حالياً واحدة من المسؤولين عن تعيين الأشخاص الذين يتوافقون مع رؤية البيت الأبيض برئاسة ترامب. ومن غير المتوقع الإعلان عن الدور الرسمي لـ «بريور» لعدة أسابيع. ومن ناحية أخرى، رفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تحديد مسؤوليات «بريور»، غير أن مصدراً آخر على دراية بأنشطتها قال إنها تفحص المرشحين لتولي منصب سفير متجول لشؤون الحريات الدينية الدولية، ومن بينهم «كين ستار»، المحامي الذي اشتهر بتحقيقاته المثيرة للجدل مع بيل كلينتون في تسعينيات القرن الماضي.

وقد ظهرت «بريور» على الساحة الوطنية خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2008 باعتبارها الصديقة المقربة لـ«سارة بالين»، وشغلت بعد ذلك منصب المتحدثة باسم لجنة العمل السياسي لبالين والمستشارة السياسية الوطنية لها. ومن المعروف أن «بالين» أيدت ترامب من خلال خطاب حر أمام الناخبين في ولاية أيوا في شهر يناير الماضي، وهو الأمر الذي كان ينظر إليه باعتباره مقامرة محفوفة بالمخاطر بسبب الوضع الغريب لقطب العقارات.