«الاحتياط الأميركي»: زيادة أسعار الفائدة مع تولي ترامب

واشنطن (د ب أ)

كشفت وثيقة لمجلس الاحتياط الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» نشرت أمس أن المجلس يرى أن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الخاصة بزيادة الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب، ستكون سبباً لتبني سياسات نقدية أكثر تشددا وزيادة أسعار الفائدة الأميركية في المستقبل القريب. وأشار محضر الاجتماع للجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي إلى جميع المشاركين في الاجتماع، وعددهم 17 عضوا اتفقوا على أن «هذه المخاطر التي تواجه توقعاتهم بشأن النمو الاقتصادي تزايدت نتيجة احتمالات تبني سياسات مالية أكثر توسعية في السنوات المقبلة».

وبحسب المحضر، فإن بعض المشاركين في اجتماع اللجنة، يرون أن تزايد المخاطر المتعلقة بالنمو الاقتصادي وارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك خلال الشهور الأخيرة أو احتمال ارتفاع أسعار النفط بصورة أكبر أدت إلى زيادة المخاطر التي تواجه توقعاتهم بشأن معدل التضخم، في المقابل فإن أعضاء آخرين أشاروا إلى أن ارتفاع قيمة الدولار يمكن أن يخفض الضغوط التضخمية.