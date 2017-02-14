التحضير لمهرجان الفنون الإسلامية في دورته الـ203

الشارقة (الاتحاد)

اجتمع محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية والمنسق العام لمهرجان الفنون الإسلامية بدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، مع فريق عمل المهرجان، صباح أمس الأول، في مبنى الدائرة بمنطقة اللية في الشارقة، لمناقشة الخطوط الرئيسة للدورة العشرين المقبلة للمهرجان، والمزمع انطلاقها في ديسمبر من العام الجاري 2017م.

ودار النقاش خلال الاجتماع حول نقاط عدة، أولها، توزيع المهام الرئيسة كالإشراف على المعارض الخارجية، ومهام الإعلام والتسويق، والتحرير، والتنسيق مع المؤسسات المشاركة، وغيرها، وتحدث القصير عن أهمية دور كل فرد من فريق العمل، وذلك من شأنه أن يخرج المهرجان بالمستوى المعهود نفسه أو بمستوى أفضل من ناحية الدقة والرقي، وتوجه الحديث بعد ذلك حول معرض «مداد الوطن» الذي سيكون ضمن المهرجان هذا العام.

وتم توجيه فريق العمل في المهرجان الذي انطلق منذ عشرين عاماً، ويتطور برعاية وتوجيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى توخي الدقة في اختيار الفنانين والأعمال المشاركة، وفق معايير علمية وفنية مدروسة، وتكليف الموظفين المعنيين بوضع اقتراحات للشعار المناسب للدورة المقبلة من المهرجان.