بث الحلقة الأخيرة المسجلة من «أمير الشعراء» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تبث مساء اليوم الثلاثاء كل من قناة الإمارات وقناة بينونة الحلقة المسجلة الثالثة والأخيرة، ضمن سلسلة الحلقات المسجلة للموسم السابع من برنامج «أمير الشعراء»، على أن ينطلق البرنامج فعلياً على الهواء مباشرة من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2017 بمشاركة 20 شاعراً تمكنوا من إثبات جدارتهم والوصول للمرحلة الأخيرة، على أن يُختتم الموسم الجديد يوم 25 أبريل 2017 بتتويج أمير الشعراء السابع ببردة الشعر وخاتم الإمارة.

وتبلغ قيمة جائزة الفائز بالمركز الأول، وبلقب «أمير الشعراء» مليون درهم إماراتي، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم إماراتي، ولصاحب المركز الثالث 300 ألف درهم إماراتي، أما جائزة صاحب المركز الرابع فهي 200 ألف درهم إماراتي، وتبلغ جائزة صاحب المركز الخامس 100 ألف درهم إماراتي.

وتعقد لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي مؤتمراً صحفياً يوم الاثنين القادم الموافق 20 فبراير للكشف عن تفاصيل ومفاجآت الموسم السابع، وعرض آليات التأهل عبر الحلقات العشر المباشرة للبرنامج.

وسوف تتضمن الحلقة التسجيلية الثالثة متابعة لمقابلات لجنة التحكيم مع الشعراء الـ150 التي أجريت في يناير الماضي، وكذلك للمقابلات والاختبارات الإضافية التي تمّ من خلالها إعلان قائمة الـ 42 شاعراً، كما تعرض للعديد من المواقف واللحظات الجميلة التي واجهت الشعراء خلال اللقاءات. وكانت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية قد أعلنت مؤخراً قائمة من 42 شاعراً من أصل 150 شاعراً قابلتهم لجنة تحكيم الموسم السابع من برنامج «أمير الشعراء» في مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي.

وعقدت لجنة التحكيم واللجنة الاستشارية وإدارة البرنامج، اجتماعات مكثفة لتقييم الاختبارات المباشرة واختيار الأفضل، وفقاً لمعايير فنية ونقدية دقيقة. وينتمي الشعراء الـ 42 لـ 16 دولة، ومن بينهم، 13 شاعرة عربية، والذين خضعوا بدورهم لاختبارات إضافية أكثر صعوبة من قبل لجنة التحكيم، وذلك لاختيار القائمة النهائية المكوّنة من 20 شاعراً، سوف يُشاركون في حلقات البث المباشر عبر قناة الإمارات وقناة بينونة، بدءاً من 21 فبراير 2017 على مدى 10 أسابيع.

وقد أشاد أعضاء لجنة تحكيم المسابقة المكونة من الدكتور علي بن تميم، الدكتور عبد الملك مرتاض، والدكتور صلاح فضل بمستوى الشعراء المشاركين خلال اللقاءات المباشرة التي جرت مع الشعراء، حيث تمّ استقطاب 150 شاعراً لأبوظبي من أصل الآلاف من الشعراء الذين تقدموا للمسابقة، بعد عملية الفرز والتقييم التي قامت بها لجنة التحكيم واللجنة الاستشارية لاختيار الأفضل منهم، وفق المعايير المعتمدة.