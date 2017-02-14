  • الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1438هـ - 14 فبراير 2017م

بالتعاون مع مؤسسات فرنسية

«أبوظبي للثقافة» تطلق برنامجاً مسرحياً

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 14 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

احتفاءً بالحوار الثقافي الإماراتي–الفرنسي، أعلنت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة مع السفارة الفرنسية في أبوظبي، والمعهد الفرنسي، برنامجاً ثقافياً مسرحياً بعنوان TRANCE-FORMS، بالتعاون مع المدرسة الوطنية الفرنسية للفنون المسرحية في باريس.

ويهدف البرنامج إلى إعداد مجموعة مسرحية تجريبية من جيل الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة وصقل مهاراتهم في مجال المسرح التجريبي.

وسيختتم البرنامج بعرض مسرحي بعنوان «أنا لغتي»، سيعرض في 25، 26، 27، و 28 فبراير 2017 في منارة السعديات، بأبوظبي.

وتضمن برنامج TRANCE-FORMS العديد من الورشات التدريبية المكثفة لممثلين إماراتيين ومقيمين في الدولة، في كل من أبوظبي وباريس في الفترة من نوفمبر 2016 إلى يناير الماضي، تحت إشراف خبراء من المدرسة الوطنية الفرنسية للفنون المسرحية.

وتوزعت التدريبات على ثلاث مراحل تضمنت ورشات تدريبية مسرحية مكثّفة في أبوظبي، تبعتها جلسات تدريبية في المدرسة الوطنية الفرنسية للفنون المسرحية في باريس، وستختتم بعرض «أنا لغتي» في العاصمة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا