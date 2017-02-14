«أبوظبي للثقافة» تطلق برنامجاً مسرحياً

أبوظبي (الاتحاد)

احتفاءً بالحوار الثقافي الإماراتي–الفرنسي، أعلنت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة مع السفارة الفرنسية في أبوظبي، والمعهد الفرنسي، برنامجاً ثقافياً مسرحياً بعنوان TRANCE-FORMS، بالتعاون مع المدرسة الوطنية الفرنسية للفنون المسرحية في باريس.

ويهدف البرنامج إلى إعداد مجموعة مسرحية تجريبية من جيل الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة وصقل مهاراتهم في مجال المسرح التجريبي.

وسيختتم البرنامج بعرض مسرحي بعنوان «أنا لغتي»، سيعرض في 25، 26، 27، و 28 فبراير 2017 في منارة السعديات، بأبوظبي.

وتضمن برنامج TRANCE-FORMS العديد من الورشات التدريبية المكثفة لممثلين إماراتيين ومقيمين في الدولة، في كل من أبوظبي وباريس في الفترة من نوفمبر 2016 إلى يناير الماضي، تحت إشراف خبراء من المدرسة الوطنية الفرنسية للفنون المسرحية.