شاهد أفضل 10 صور في العام.. قتل وفقر ومعاناة



تاريخ النشر: الثلاثاء 14 فبراير 2017 الاتحاد نت- مصطفى أوفى وزعت جوائز أفضل الصور الصحافية العالمية لعام 2017. وشارك في النسخة الستين من المسابقة 80 ألفا و408 صور التقطها 5 آلاف و34 مصورا من 125 بلدا عبر العالم. "الاتحاد نت" اختارت لكم أبرز 10صور فائزة في المسابقة: 1- اغتيال السفير الروسي في أنقرة: وقد فازت الصورة بالمركز الأول في فئة "الأخبار الفورية". ويظهر في الصورة الشرطي مولود ميرت ألطنطاش الذي اغتال السفير الروسي أندريه كارلوف وهو يرفع سبابته اليسرى إلى الأعلى ويمسك بيده اليمنى مسدسه وهو مصوب نحو الأسفل بينما السفير ممدد بالقرب منه بعد أن أصابه برصاصات قاتلة. وقد التقطت الصورة من قبل برهان أوزبيليكي مصور وكالة أنباء "أسوشيتد برس" في أنقرة. ... المزيد