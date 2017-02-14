الهند تحلم بمنافسة الكبار في سوق الفضاء

نيودلهي (د ب أ)

يمكن أن يصبح غداً «الأربعاء»، يوماً مهماً بالنسبة لقطاع الفضاء في الهند إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، حيث سينطلق صاروخ فضاء هندي على متنه 104 أقمار اصطناعية من جنوب البلاد لوضعها في مداراتها، وهو رقم قياسي غير مسبوق بالنسبة لعدد الأقمار الاصطناعية التي يمكن لصاروخ فضاء واحد حملها ووضعها في الفضاء.

ويتوقع أن تتيح هذه الخطوة للهند، فرض وجودها في سوق صناعة وإطلاق الأقمار الاصطناعية العالمية التي تسيطر عليها حالياً فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، والتي تصل قيمتها إلى 203 مليارات دولار سنوياً.

ومع ذلك، يرى الخبراء أن الهند ما زالت بعيدة عن المنافسة الحقيقية في هذه السوق، رغم أنها يمكن أن تقدم أرخص ثمن لإطلاق الأقمار الاصطناعية في العالم، بتكلفة تقل بمقدار الثلث عما تحصل عليه الشركات الخاصة ووكالات الفضاء في الدول الأخرى، مقابل إطلاق الأقمار الاصطناعية لحساب الغير.

والمشكلة الأساسية بالنسبة للهند تتعلق بالطاقة التشغيلية، حيث يعتمد التشغيل التجاري لصواريخ إطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء بشكل أساسي على فائض الطاقة التشغيلية بعد تلبية الاحتياجات الوطنية للهند، إلى جانب انخفاض وتيرة إطلاق الصواريخ.