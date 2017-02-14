ضغوط بيع تقود تراجع الأسهم المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

تراجعت الأسهم المحلية خلال جلسة تداولات الأمس بعد موجة بيع قوية نفذها مضاربون لجني الأرباح ولاقتناص فرص لشراء الأسهم من مستويات سعرية أدنى في جلسات تالية.

وقادت نتائج شركة أرابتك القابضة موجة من البيع شملت أغلب الأسهم المدرجة بعدما افتتح التداولات، متراجعاً بالحد الأدنى، بعروض مليونية، رفعت من وتيرة بيع المستثمرين الصغار على الأسهم الأخرى التي عبثاً حاولت الحد من الخسائر.

وأغلقت مؤشرات الأسواق المالية المحلية على تراجعات ملحوظة بعدما تعرضت الأسهم المدرجة لأخبار سلبية نتيجة النتائج المالية السنوية غير الإيجابية، والتي تم الإعلان عنها خلال جلسة أمس في السوقين، فيما تجاوزت قيمة تداولات الأسواق نحو 1.1 مليار درهم، بعدما تداول المستثمرين أكثر من 947 مليون سهم، من خلال تنفيذ 10457 صفقة.

ونجح مؤشر دبي المالي في تقليص خسائره بنهاية الجلسة ليغلق متراجعاً بنسبة 1.75% عند مستوى 3637 نقطة، خاسراً 64 نقطة عن الإغلاق السابق، بقيمة تداولات بلغت 796 مليون درهم، بعدما تعامل مستثمري السوق على أكثر من 666 مليون سهم، عبر إبرام 7978 صفقة.