«شعاع كابيتال» تتحول للربحية خلال الربع الأول من 2017

حسام عبد النبي (دبي)

تتحول شركة شعاع كابيتال، المدرجة في سوق دبي المالي، من الخسارة التي تحقيق الربحية للمرة الأولى منذ فترة طويلة، وذلك خلال الربع الأول من عام 2017، فيما تستهدف الشركة زيادة حجم الأصول تحت إدارتها من 1.8 مليار درهم في نهاية عام 2016 إلى 5 مليارات درهم في نهاية العام الجاري، وصولاً إلى 9 مليارات درهم أصولاً مدارة في عام 2020 متضمنة العقارات والأسهم المدرجة، حسب جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال.

وأكد الصديقي خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة في دبي أمس، أن «شعاع» تعمل حالياً على 3 اكتتابات أولية جديدة كمدير لتلك الاكتتابات، منها اكتتابان لشركتين عقاريتين سيتم الانتهاء منهما خلال عام 2017، حيث سيكون أولهما اكتتاباً أولياً بقيمة 500 مليون درهم لشركة عقارية يبلغ حجمها 3 مليارات درهم، على أن يتم إدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، موضحاً أن الاكتتاب الثاني سيكون لشركة عقارية أيضاً بحجم يتجاوز 500 مليون درهم، ويتم التفاوض حالياً لتحديد السوق الذي سيتم الإدراج فيه في الإمارات.

وأعلن الصديقي، أن الاستراتيجية الجديدة لشركة «شعاع كابيتال» تستهدف التخارج من الاستثمارات القديمة غير الرئيسية والتي لا تمس نشاط الشركة، ومنها تخارج من شركتين يتم التفاوض عليهما حالياً من أجل تحقيق أكبر نفع ممكن، أولهما حصة قدرها 49% في شركة لتحلية المياه بقيمة 50 مليون درهم تم شراؤها في عام 2008.

وأكد أن التركيز الجغرافي للشركة خلال الثلاث سنوات المقبلة سيكون في الأسواق التي تتواجد فيها فعلياً، وأهمها السوق الإماراتي، ثم السوق السعودي، نظراً للسمعة الطيبة مع المستثمرين ومع هيئة سوق المال، وأخيراً السوق المصري، منوهاً بأن الشركة ستستثمر في بناء صناديق عقارية ولديها صناديق استثمارية في القطاع العقاري جاهزة للانطلاق ويتوافر لها التمويل بالكامل، حيث كانت محفظة الشركة تضم محفظة عقارية في قطاع الفنادق في السعودية.